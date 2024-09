La artista mexicana Ana Gabriel sorprendió a muchos de sus seguidores al romper el silencio sobre su supuesto matrimonio, ya que siempre ha mantenido su vida amorosa en privado y suele ser muy reservada respecto a este tema.

Esta semana en la República Dominicana, la estrella de la música mexicana no tuvo reparo al hablar de su boda y hasta se animó a mostrar el anillo.

El episodio tuvo lugar durante un encuentro con la prensa. Después de meses de especulaciones, Ana Gabriel no pudo evitar ser cuestionada por los reporteros respecto a si era verdad que se había casado.

La intérprete expresó de manera contundente: "Me casé con el público de República Dominicana". Ya muerta de la risa, como una niña que logra hacer una divertida travesura, mostró un anillo que porta como símbolo de esa singular unión con ese país.

"Lo he dicho siempre. Mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana", agregó.

Los rumores de la boda de Ana Gabriel

Las especulaciones sobre el estado civil de la artista surgieron después de que

en un live en las redes sociales en el que respondía preguntas de sus fans, dio a conocer la noticia de que se había casado. Incluso habló de tomar vacaciones como "luna de miel" al terminar la gira que se encuentra realizando este 2024.

"Les estoy diciendo que en el año 2025 me voy a ir de luna de miel. Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. Somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas", dijo durante la transmisión que hizo en su cuenta de Instagram.

La supuesta esposa peruana de Ana Gabriel

El pasado mes de junio, el periodista Jorge Carbajal aseguró en su programa de YouTube que presuntamente Ana Gabriel está casada con una mujer peruana a la que conoció por Instagram.

Según la información que reveló Carbajal, la supuesta esposa de Ana Gabriel, es una chica de alrededor de 30 años que se llama Silvana, y mostró algunas fotos y mensajes que la joven le habría enviado a la artista.

Una vida en intimidad

Respecto a la vida privada de Ana Gabriel poco se conoce, por lo que su orientación sexual ha sido cuestionada en diversas ocasiones, tal como sucedió en 2016 durante un concierto en Miami, en donde la intérprete decidió abordar dicho tema, dejando a los espectadores sorprendidos con sus declaraciones.

"Los reporteros siempre me preguntan por qué nunca me han visto con un hombre, y yo les contesto: 'Pero tampoco me han visto con una mujer y ¿saben por qué? Porque tengo muchas y yo soy muy fiel y tengo que serle fiel a todas ellas'". Comentó.

"Otra me dice: ¿Es cierto que le gustan las mujeres? Le digo: 'Por supuesto. Empezando por mi madre, mi hija, mis hermanas, mis amigas. Entonces si lo dicen, pues ya qué'", agregó.