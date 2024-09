El legendario músico de origen brasileño, Sérgio Mendes murió a los 83 años de edad. El responsable de globalizar el movimiento de la bossa nova partió en Los Ángeles, rodeado de su familia y el encargado de dar a conocer la noticia fue su exjefe de sello y amigo Herb Alpert, quien además agregó que el artista había estado luchando con complicaciones de Covid prolongado.

Reconocido por darle voz a emblemáticos éxitos musicales e inolvidables versiones latinoamericanas y Big Band de canciones de los Beatles, Mendes logró completar más de seis décadas de carrera artística. Además, logró el reconocimiento mundial por sus grandes colaboraciones con los exponentes del jazz Herb Alpert y Cannonball Adderley.

El artista de bossa nova también se destacó como compositor y pianista. Entre sus hazañas inolvidables está haber sido parte de la creación del sonido crossover moderno del pop brasileño la bossa nova, una fusión de jazz y samba.

La leyenda de Sérgio Mendes

Sérgio fue forjando su carrera desde muy temprana edad. Comenzó en la música en la adolescencia, con el objetivo de convertirse en pianista clásico, aunque su vida dio un giro con la popularidad que consiguió a finales de las décadas de los 50 con el bossa nova. Posteriormente perfeccionó sus habilidades, dándose a conocer en clubes y actuando con sus mentores: Antônio Carlos Jobim y João Gilberto, antes de formar su primera banda, el Sexteto Bossa Rio, con el que lanzó su álbum debut en 1961, 'Dance Moderno'.

En 1964, se mudó a Estados Unidos y formó la primera de una serie de bandas homónimas, Sérgio Mendes & Brasil '65 y lanzó el álbum 'The Swinger From Rio'. Para 1966, el álbum "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil '66 fue platino, y su canción 'Más que Nada', que encabezó las listas, fue regrabada más tarde con los Black Eyed Peas, en 2006.

Casi un años después, otra interpretación de Mendes fue tomada en cuenta, la canción de Burt Bacharach 'The Look of Love' se hizo más popular que la canción de Dusty Springfield, que apareció en la película de James Bond 'Casino Royale' de 1967.

En la década siguiente, Sérgio Mendes lanzó más de una docena de álbumes, continuando entonces con una racha de éxitos y canciones que mezclaban melodías de intérpretes contemporáneos con otros conocidos.

Para 1980, el brasileño le bajó al ritmo de lanzamientos, pero por el contrario su popularidad aumentó con su álbum homónimo de 1983, que le dio su primer top 40 en más de una década, así como su sencillo en el puesto más alto en los charts: el éxito "Never Gonna Let You Go" escrito por Barry Mann/Cynthia Weil, que llegó al No. 4. del Hot 100 éxito.

A lo largo de los 2000 Mendes continuó haciendo música. Más de 35 álbumes logró completar Sérgio, mismos que le permitieron recibir importantes reconocimientos, entre ellos: tres premios Grammy. Por si fuera poco, logró una nominación al Oscar por ser el coautor del tema "Real in Rio", de la banda sonora de la película animada de Disney "Río", publicada en el 2011.

En vida, Sérgio Mendes pudo disfrutar de su documental "2020 Sergio Mendes: In The Key of Joy", del cineasta John Scheinfeld, enfocado en revelar las fuerzas que dieron forma a la increíble trayectoria personal y profesional de Sérgio. En esta producción aparecen amigos y colaboradores cercanos de Mendes, entre ellos Herb Alpert, Common, Harrison Frod, quincy Jones, John Legend, Pelé y Will.i.am.

Las últimas actuaciones de Mendes tuvieron lugar en noviembre de 2023 durante una serie de espectáculos en París, Londres y Barcelona.