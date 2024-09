Las campanas de boda ya comenzaron a sonar en la familia Castro y Bernot, y es que la pareja que conforma Sofía Castro y Pablo Bernot están cada vez más cerca de darse el 'Sí, acepto' en una ceremonia que promete ser muy especial.

Aunque la hija de Angélica Rivera y de José Alberto Castro ha sido muy abierta acerca de todo el proceso, ha habido ciertos momentos que se ha querido quedar para ella y que no serán revelados hasta el próximo sábado 7 de septiembre, la fecha elegida por ambos para jurarse amor eterno ante la presencia de sus familiares y diversas amistades.

Hasta el momento se desconoce si ese día se casarán por el civil o si será por la iglesia, pues ambos han sido muy herméticos con respecto a ese tema, por lo que habrá que estar atentos a la noticia que nos darán en cuestión de horas.

Tampoco se conoce, tal y como sucede con las bodas de esta magnitud, la locación donde se llevará a cabo la recepción, pues todo parecería indicar que desean evitar a toda costa la presencia de los paparazzi en el que está llamado a ser su gran día y no los culpamos. Se dice que podría celebrarse en la Ciudad de México, pero esto no es todavía un hecho.

La decoración será un deleite

Lo que sí se sabe es, por las diversas pruebas que llegó a compartir en sus redes sociales, que predominarán las decoraciones románticas con flores y siluetas vaporosas al centro.

Ya tiene el vestido de novia

Algo que también ya se sabe es que su vestido lo adquirió durante una escapada que se dio, en febrero de este año, a Francia, aunque no quiso ahondar en detalles sobre el corte y mucho menos si lucirá más de un vestido durante la celebración.

"Creo que ya por fin lo encontré, pero todo será sorpresa", declaró en su momento en entrevista con el programa 'Hoy'.

Cristian Castro cantará en la boda

Pese que a ella no se le ha salido absolutamente nada de su boda, Sofía Castro no puede andar detrás de los demás evitando que revelen algunos de sus secretos mejor guardados, tal y como sucedió con Cristian Castro, su primo, quien reveló que él cantará en la celebración y no solo eso, será el encargado de interpretar el baile de los novios.

Las damas de honor no irán vestidas iguales

Otro tema que ya se sabe es que las damas de honor de Sofía Castro no irán vestidas del mismo tono, pero aún se desconoce si Paulina Peña, la hija de Enrique Peña Nieto, formará parte de ese selecto grupo de amigas, pues ambas fueron muy cercanas durante el matrimonio de sus padres.

Eligieron el menú muy bien acompañados.

El menú que se servirá en la boda fue elegido por los novios y por José Alberto Castro y Rebeca Bernot, la mamá de él, por lo que esperemos hayan acertado en su degustación y los platillos sean del agrado de todos los invitados.

¿Qué famosos estarían presentes?

Además de Cristian Castro, en la boda también estarían Verónica Castro, Ana Brenda Contreras, Irina Baeva, entre otras estrellas de la farándula mexicana.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Sofía Castro y Pablo Bernot?

La historia de amor de Sofía y Pablo, quien es cinco año mayor, se produjo después de que se conocieran hace unos 8 años en uno de los restaurantes de la familia de su hoy prometido y casi esposo.

A pesar de que ella sintió atracción por él desde el primer momento, no pasó nada entre ellos en aquella ocasión y cada quien siguió con su vida. Su reencuentro se produjo en el Baby'O, un centro nocturno de Acapulco, y desde entonces se volvieron más cercanos, siendo hasta el 2019 que se dieron una oportunidad en el amor.

Su relación comenzó luego de que él viajara a Nueva York, durante la Semana de la Moda de aquella ciudad, y le pidiera convertirse en novios.

Tras cuatro años de noviazgo, la pareja se comprometió durante una mañana de hiking en el Parque Griffith de Los Ángeles, California.

Desde entonces ella ha tenido diversas despedidas de soltera y el 24 de agosto él finalmente pidió su mano en un evento en el que estuvieron los papás de ambos y que quedó reflejado en unas fotos compartidas en las redes sociales.