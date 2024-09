La carrera de Bradley Cooper en Hollywood es digna de admirar. Este actor, productor, director de cine y protagonista en escenas de historias que a lo largo del tiempo nos han emocionado en Hollywood y el mundo entero.

Sin embargo, muchos en Hollywood consideran que su mayor don es ser buen amigo. Este fin de semana dio muestra de ello en México, cuando se deshizo en halagos para Guillermo del Toro.

La amistad entre Bradley Cooper y Guillermo del Toro

La experiencia que Cooper que ha acumulado en distintos roles en su carrera y su relación con del Toro fueron los temas destacados durante su visita a México para participar en la conferencia México Siglo XXI celebrada en el Auditorio Nacional y con una organización a cargo de Becas Telmex-Telcel.

Durante su participación, el actor y cineasta confirmó la fórmula que muchos consideran la clave de su éxito: disfrutar de lo que haces. La aprendió justamente de Del Toro y aparentemente tarde en su carrera. Su amistad nació en 2021 durante la filmación de 'Nightmare Alley', adoptó una manera diferente de acercarse al séptimo arte.

"Guillermo me mostró una nueva forma de hacer cine; su estética y apoyo han tenido un profundo impacto en mí", dijo Cooper.

Cooper también describió a del Toro como una persona "cálida y acogedora" que le enseñó nuevas técnicas de grabación de escenas, incluyendo una que recordó para un rol íntimo en el que incluyó el uso de una grúa especial que jamás había visto en todos sus años de carrera dentro del cine.

"Lo amo. Me encanta estar con él (sobre Del Toro). Ayuda a que la gente florezca de formas que yo nunca había visto antes y que quizás jamás veré de nuevo. Es una persona muy especial", añadió.

Cooper cree que el amor ha cambiado su forma de ver la vida

Una vez culminó de alabar a del Toro, Cooper también explicó que una de las razones de su éxito, tanto como actor como director, es el amor, particularmente el vínculo que mantiene con su hija que lo ha hecho cambiar su punto de vista ante varias cosas.

"El amor lo cambia todo. Mi hija ha cambiado completamente mi perspectiva y me hace querer aprovechar cada segundo con ella", señaló.

Esto también lo relacionó con su intención de ser un padre presente en el crecimiento de su pequeña y también disfrutar la vida al máximo, que lo demás llega solo.

"Estar presente es fundamental. Disfrutar cada momento del proceso es clave para alcanzar y disfrutar el éxito", indicó, no sin antes aconsejar que es esencial rodearse "de personas correctas" en la vida, así como lo es "hacer todo con amor y disfrutar de la vida con plenitud".

Protagonista de múltiples éxitos como la saga 'The Hangover' o películas como 'Limitless' (2011) y American Hustle (2013), desde 2018, al crear la aclamada 'A Star Is Born' junto a Lady Gaga, se encuentra desempeñándose tanto como director como actor, incluyendo su segunda película estrenada en 2023 bajo el título 'Maestro', que recibió siete nominaciones al Oscar de la Academia.

Actualmente Bradley trabaja en un proyecto titulado 'Is This Thing On?' en el que también ejerce como director y que protagonizará junto a Will Arnet. Según reportes la producción de la cinta ya comenzó y podría lanzarse de manera oficial para finales de 2025 o inicios de 2026.