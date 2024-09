Noah Lindsey Cyrus, artista de 24 años, ha dado un cambio radical a su imagen al adoptar un estilo rubio inspirado en Marilyn Monroe, sin embargo, está generando comparaciones inevitables con su hermana Miley Cyrus.

El 5 de septiembre de 2024, la cantante y actriz fue vista en el So & So's Piano Bar de Nueva York, mostrando un nuevo look que marca un contraste notable con su cabello oscuro habitual.

Te puede interesar: Un amor poco conocido: Bradley Cooper comparte admiración por su amigo Guillermo del Toro

Noah sorprendió a los presentes con un corte de cabello rubio que cae hasta los hombros, con flequillo alto y rizos voluminosos, evocando la elegancia de las estrellas clásicas de Hollywood y la vibra inconfundible de su hermana mayor.

Este cambio de imagen no solo resalta la influencia retr0, que te hace recordar a Marilyn Monroe, sino también a la apariencia que Miley Cyrus llevó a los Premios GRAMMY 2024. Bob Recine, el estilista de Miley, había comentado que buscaban crear un look inspirado en los años 70, con un toque moderno y punk, una descripción que claramente resuena con la remodelación de Noah.

El maquillaje de Noah complementó su transformación con un sofisticado delineado de ojos ahumado y labios en tono nude. Su vestido marrón sin tirantes dio vida a sus tatuajes en los brazos, completando un conjunto que, aunque simple, subrayó su nueva y radical apariencia.

La renovación de Cyrus no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los fans rápidamente hicieron eco de la similitud con Miley. En los comentarios de un video en Instagram, varios seguidores expresaron su sorpresa y admiración, con algunos hasta confundiéndola con su famosa hermana, la reina actual de la música pop.

Rivalidad entre las hermanas

La relación entre Noah y Miley ha sido complicada tras la ruptura familiar que hubo luego del divorcio entre Billy Ray y Tish Cyrus, padres de ambas.

Las cosas empeoraron cuando Tish formalizó su relación con Dominic Purcell, quién habría mantenido una relación casual con Noah. A pesar de ello, la pareja contrajo matrimonio en la casa de Miley en Malibú. Si bien Noah no participó en el evento, no fue la única ausencia notoria ese día, también lo fue la de Braison, el otro hijo del matrimonio entre Billy y Tish. Algunos aseguran que tanto Braison como Noah no fueron invitados al evento, mientras que otros dicen que ambos decidieron no asistir en apoyo de su padre.

@larazon_mx ¿Se lo robó a su hija? La familia de #MileyCyrus se volvió tendencia luego de que se diera a conocer que dos de sus miembros se encuentran distanciados por culpa de un hombre. Esto se da luego de que TishCyrus, madre de la artista, comenzara a salir con el actor DominicPurcell, con quien ya contrajo matrimonio en el 2023. En esa misma línea, medios estadounidenses informaron que la hermana menor de Miley, NoahCyrus, tuvo una relación con el protagonista de #PrisonBreak previo a que comenzara a salir con su progenitora. Es por ello que ambas se distanciaron e incluso aseguraron que Noah no asistió a la boda de su madre, al no estar invitada. ¿Qué te parece? 😳 ♬ Flowers - Miley Cyrus

Antes de los conflictos, en varias ocasiones Noah mencionó que sentía una gran admiración por su hermana mayor, no solo por su talento y trayectoria, sino también por su forma tan auténtica de ser y de presentarse al mundo.