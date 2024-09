¡Beetlejuice, Beetlejuice! Sí, quisimos invocarlo, no solo porque la película se estrenó este fin de semana, sino porque todo lo que tiene que ver con el personaje interpretado por Michael Keaton está arrasando en TikTok.

Justo a tiempo para Halloween, nos topamos con seis influencers, que maquillan como las diosas que son y que, en un derroche de creatividad, recrearon el icónico look de Beetlejuice con un toque bien personal. Así que, si te encanta el maquillaje, el terror divertido o simplemente quieres algunas ideas para tu próximo disfraz, ¡estos 6 looks te van a encantar!

@lauramayor__

Laura es una maestra de las sombras verdes y moradas, y con su increíble atención al detalle, ha traído a Beetlejuice a la vida. Las cicatrices, los tonos fantasmas y esa vibra oscura y cool hacen que su maquillaje sea el sueño de cualquier fan de Tim Burton. Si buscas un look que mezcle lo terrorífico con lo artístico, este es para ti. Checa su paso a paso.

@caitlinjordanxoxo

Caitlin ha creado la versión más glam de Beetlejuice para que puedas copiar. Imagina al fantasma más famoso, pero con un toque de brillo y delineados perfectos. Este look es ideal si quieres algo más elegante, pero sin perder el toque spooky. ¡Prepárate para brillar (literalmente) en la fiesta de Halloween!

@natxenid

Natxenid ha hecho un trabajo brutal con su versión de Beetlejuice. Su maquillaje es súper detallado, desde los dientes podridos hasta las sombras verdes que parecen cobrar vida. Es como si el personaje hubiera saltado directamente de la pantalla a TikTok. Sin duda, uno de los más fieles al estilo original, pero con ese toque TikToker que tanto nos gusta.

@dorisjocelyn

Doris Jocelyn lo hizo diferente, pero igual de épico. Su versión de Beetlejuice tiene un aire juguetón, con colores vivos y expresiones exageradas que nos recuerdan por qué amamos tanto al personaje. Además, nos regaló también a una impresionante y maravillosa Lydia. En este 2x1 vas a encontrar más que inspiración, vas a querer probar los dos.

@aashlooks

Aash nunca falla en sorprendernos con sus transformaciones. Su Beetlejuice tiene ese toque oscuro y misterioso, pero con un acabado impecable que lo hace parecer salido de una película. Las texturas y los detalles en su maquillaje son de otro nivel. Si te encanta el maquillaje con un toque artístico, ¡este look te va a fascinar!

@aztinayy

Aztinayy ha llevado su versión de Beetlejuice a otro nivel con texturas súper realistas que acompañó con el vestuario. Su maquillaje no solo recrea el look, sino que te hace sentir como si estuvieras viendo a un Beetlejuice aún más travieso. ¡Es imposible no quedarse mirando su video una y otra vez!

Con estos maquillajes, 'Beetlejuice' se ha ganado un lugar en nuestros feeds de TikTok y en nuestros corazones. Terror, creatividad y estilo se unen para inspirarte. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Te animarías a probar alguno para este Halloween?