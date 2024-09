En su visita a México los actores Jenna Ortega, Michael Keaton y Justin Theroux de 'Beetlejuice, Beetlejuice' y el director de la película Tim Burton se unieron al famoso influencer Roberto Morales, 'Robe Grill', en un divertido video en el que los actores aprendieron a hacer tacos de Flor de Calabaza en México.

El director del muerto más famoso e icónico del cine, Tim Burton, no perdió tiempo y soltó: "No sé los demás, pero yo muero de hambre. Y desde que volé de Londres a México sólo he querido una cosa: Tacos". Ese fue el disparador que le dio paso a una espontánea dinámica entre los protagonistas del filme y RobeGrill.

Las cuatro estrellas hicieron las tortillas "desde cero", amasaron, moldearon y cocinaron. Luego Jenna Ortega hizo los honores de extraer cuidadosamente las flores del ramo, para que Roberto les explicara cómo remojarlas en el "menjurjito". Acto seguido, Michael Keaton, fiel a su estilo, dibujó una carita feliz con el menjurjito. ¡Qué crack!

Y si pensabas que eso era todo, espera a verlos 'molcatejear' una salsa de chapulines... ¡sí, chapulines!, no beetles, como resaltó entre risas Keaton. Justin Theroux fue el primero en aventurarse a probar los picantes chiltepines antes de añadirlos a la mezcla. Roberto los puso a "molcatejear" y luego de mucho jugo de limón y aceite, voilá, spoiler alert: ¡la salsa quedó espectacular!

También los hizo probar las tradicionales aguas de horchata y de jamaica. El elenco quedó dividido entre cuál les pareció su favorita.

Al final, el montaje: tortillas, guacamole, las flores de calabaza rebozadas en su salsa, menjurjito, salsa verde, más flores y "pa'dentro", a comer.

Ciudad de México los recibió con flores

Pero además de los tacos compartidos/hechos con Roberto Morales en Instagram, durante el evento de prensa de la promoción de la película, en la Ciudad de México, Tim Burton y los protagonistas de 'Beetlejuice, Beetlejuice', fueron recibidos con un colorido homenaje a la cultura mexicana. Los actores participaron en un photocall rodeado de arcos de flores multicolores, y hasta un mariachi caracterizado como un fantasma del inframundo se les unió a la fiesta.

'Beetlejuice, Beetlejuice', la segunda parte que llega 30 años después está protagonizada por el reparto original Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara, quienes retoman sus papeles. Y se les unen: Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega y Willem Dafoe.

'Beetlejuice, Beetlejuice' se estrenó este fin de semana. No es mala idea ir al cine y antes o después echarse unos tacos.