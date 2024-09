Una bandera gigante con los colores de México y una resplandeciente Salma Hayek caminando por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto fue lo que se vio este fin de semana durante el estreno de 'Without Blood', la cinta dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por el también actor mexicano Demian Bichir.

Con una sonrisa y posando para las cámaras con el pabellón de México, Hayek se encontró con periodistas y amigos a su vez que compartía detalles de la que es la quinta película en la que Angelina Jolie plasma su trabajo como directora tras In 'The Land of Blood and Honey' (2011), 'Unbroken' (2014), 'By The Sea' (2015) y 'First They Killed My Father' (2017).

'Without Blood', una adaptación de la novela de Alessandro Baricco, cuenta la historia del asesinato del padre de Nina (Hayek), del que fue testigo cuando era niña al estar escondida en una trampilla, pero siendo descubierta por Tito (Bichir). A pesar de lo que representa dejar cabos sueltos decide dejarla tranquila por su inocencia y ya de mayores se reencuentran para aclarar la situación.

Rompiendo con todo el protocolo Salma se unió a Demián apenas llegaron a la zona de recepción y tras unos minutos compartiendo con los fanáticos presentes hasta se animaron a gritar "Viva México", en un ambiente que no escapó de las sonrisas de la propia Angelina y de su hijo Pax, también presente en la ceremonia con una cicatriz en el rostro producto un terrible accidente vehicular que lo mantuvo varios días en terapia intensiva.

Sin embargo el ambiente en favor de México siguió en aumento cuando la vocalista Ana Bárbara se dejó ver en la gala y terminó entonando su icónica canción "Bandido" junto a Bichir y Hayek antes de ingresar a la sala para el anticipado estreno.

Pese a que Bichir tiene protagonismo en 'Without Blood', es la presencia de Salma Hayek la que destaca por encima de todo gracias a la pluma y talento cinematográfico de Jolie, que supo tomar el libro de Baricco para convertir a la protagonista en la más destacada de la obra, incluyendo resaltar sus orígenes personales.

Si bien es cierto que no se especifica el año, el lugar o la época donde se desarrolla la producción, ciertos guiños hacen eco a la cultura de México y esto se expone mucho más gracias las actuaciones de los hispanos.

La amistad de Salma y Angie

Pero sin duda que el lazo que une a Hayek con Jolie fue fundamental para la creación de 'Without Blood', con una amistad que aporta al trabajo y que se saldó con una sólida ronda de aplausos de varios minutos tras su proyección en Toronto.

La relación de las dos actrices no es de larga data sino que nació en Eternals (2021), el trabajo de Marvel de los héroes inmortales milenarios que se dedican a proteger a la humanidad.

Se hicieron muy buenas amigas y hablan maravillas una de la otra.

En el caso de Jolie quiso dedicarle unas palabras a Hayek en el podcast de Eva Longoria, donde habló sobre la actitud de Salma hacia ella, y como la acobijó desde la primera vez que se vieron."No conozco a nadie más cálido que tú Salma, de inmediato tomas el control y haces sentir a todos familia", expresó.

Fuera de las cámaras y el rodaje también se les ha visto juntas a tal punto que ya se animan a compartir en cenas familiares junto a los hijos de cada una. Antes de finalizar agosto se unieron para una salida que también contó con la presencia de Valentina Paloma, hija de Salma junto a su pareja François-Henri Pinault, y el propio Pax, que Jolie comparte con su ex Brad Pitt.

Estrenada en Toronto, ahora se espera que 'Without Blood' progresivamente llegue a las salas de cine del mundo y se pueda convertir en un nuevo éxito como el que representó 'Unbroken', cinta donde Jolie narra la historia de unos sucesos de la segunda guerra mundial durante las fiestas navideñas y que cosechó más de $150 millones de dólares en taquilla.