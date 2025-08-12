Desde hace tiempo, Kourtney Kardashian ha dudado de su participación en el programa de reality TV con su familia que la convirtió en estrella. Ahora, estaría considerando seriamente dejarlo.

Fuentes cercanas a la familia informaron a Radar Online que Kourtney no está filmando mucho, que está más feliz viviendo su vida con su marido, el músico de rock Travis Barker, y sus hijos.

"Ella cree que todo el juego de la fama se ha salido de control y que ya no le interesa ser parte del circo", agregaron.

Por su parte, su hermana Kim Kardashian, de 44 años, ha desmentido los rumores de una ruptura en el negocio familiar. Aun así, la fuente afirmó que Kim está frustrada porque Kourtney, de 46 años, se beneficia de la marca familiar a través de sus líneas Poosh y Lemme mientras se retira del programa.

"Kim no entiende la mentalidad de Kourt y cree que es una snob", añadió la fuente. "Le recuerda que sus marcas nunca habrían despegado de no ser por el nombre de la familia".

Choque por el crédito

Según la fuente, Kim suele señalar que su propio nombre e influencia han impulsado gran parte del éxito de la familia. "Cree que Kourtney es hipócrita", dijo la fuente. "Se pelean constantemente por eso".

Los espectadores pueden apreciar la tensión, ya que las peleas entre las hermanas se reflejan en pantalla. Se rumora que Kourtney podría abandonar la serie pronto.

Reacción violenta por foto de navegación

En medio de los problemas familiares, Kourtney fue criticada en línea por publicar una foto de su hijo Rocky Thirteen, de 21 meses. La foto lo mostraba en un bote sin chaleco salvavidas. La publicó en Instagram el 8 de agosto.

La gente rápidamente notó que era riesgoso y que por ley en Idaho los niños menores de 14 años deben usar un chaleco en el agua.

Un usuario escribió: "Excelente foto, salvo por el hecho de que el niño no lleva chaleco salvavidas", mientras que otro comentó: "Los niños en los barcos siempre deben llevar chalecos salvavidas adecuados".

Kourtney respondió al día siguiente en sus Historias de Instagram. "Qué bien lo vi. La verdad es que no pensé en algunos de los peligros", escribió, y añadió que ya le había comprado un chaleco a Rocky. "Gracias por informarme y espero que esto ayude a que otras mamás sepan de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas". También publicó una captura de pantalla del chaleco que compró para bebé, y comentó: "Actualización: ¡Compré un chaleco salvavidas que me queda bien!".

Kourtney y Travis le dieron la bienvenida a Rocky al mundo en noviembre de 2023. Tiene tres hijos más con Scott Disick: Mason, de 15 años, Penelope, de 13, y Reign, de 10.