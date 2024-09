Selena Gómez vuelve a estar en el centro de atención. Sin embargo, esta vez no se trata del éxito rotundo de su línea de cosméticos, Rare Beauty, que le ha permitido alcanzar el estatus de multimillonaria a sus 32 años.

En lugar de eso, la estrella de la exitosa serie 'Only Murders In The Building' ha decidido compartir una revelación profundamente personal: no puede gestar un embarazo.

A pesar de que esta noticia sorprendió a muchos de sus fans, Selena fue clara al expresar que su anhelo de ser madre sigue vivo. En una entrevista exclusiva con Vanity Fair, la intérprete compartió que actualmente se siente en uno de sus mejores momentos personales, en gran parte gracias a su relación con el productor musical Benny Blanco: "Nunca me había sentido tan amada", confesó la artista.

El deseo de ser madre persiste, aunque no como lo había planeado

Con la sinceridad que la caracteriza, Selena abordó sus planes para construir una familia, aunque admitió que no será de la manera que siempre imaginó. "Nunca había hablado de esto públicamente", confesó. "Pero, lamentablemente, no puedo quedar embarazada. Mis condiciones médicas hacen que sea peligroso tanto para mí como para el bebé. Fue un duelo que tuve que enfrentar durante un tiempo".

No obstante, considera otras vías para cumplir su sueño de ser madre. "Hoy me encuentro en un lugar mucho más pacífico con respecto a este tema. Agradezco profundamente que existan opciones como la subrogación o la adopción, que son grandes posibilidades para mí", aseguró. Y con una sonrisa, añadió: "Al final del día, lo que importa es que será mi hijo, mi bebé".

Selena Gómez está en una relación con Benny Blanco desde el año 2023, y no podría estar más feliz. "Es pura luz en mi vida, es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo", expresó la actriz.

Las batallas de salud de Selena Gómez

El diagnóstico de lupus

En 2015, Selena Gómez reveló que padece lupus, una enfermedad autoinmune que puede afectar diferentes órganos del cuerpo. Para combatirla, tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia, lo que la obligó a hacer una pausa en su carrera y a alejarse del ojo público. A lo largo de los años, ha sido honesta acerca de lo difícil que es este proceso, tanto a nivel físico como emocional.

Un trasplante que le salvó la vida

Uno de los momentos más duros llegó en 2017, cuando debido a las complicaciones del lupus, Selena Gómez necesitó un trasplante de riñón. Fue su amiga cercana, Francia Raisa, quien le donó el órgano que necesitaba. Aunque la operación fue exitosa, Selena enfrentó complicaciones que requirieron una cirugía de emergencia para reparar una arteria.

Salud mental: un camino de constante lucha

Además de los problemas físicos, Selena es muy abierta acerca de sus luchas con la salud mental. En 2016, hizo una pausa en su carrera para recibir tratamiento por ansiedad, ataques de pánico y depresión, trastornos que están relacionados con su lupus. Más tarde, en 2020, reveló que había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Desde entonces, ha sido una firme defensora de la salud mental, utilizando su plataforma para promover la conversación sobre estos temas y reducir el estigma.

Si bien la noticia tomó a todos por sorpresa, lo cierto es que Selena Gómez está atravesando un momentazo personal y profesional y continúa con fuerza afianzándose como uno de los nombres más sólidos en el entretenimiento.

