La artista y empresaria Selena Gomez, de 32 años, entró oficialmente en el exclusivo club de los multimillonarios, con un patrimonio neto de 1.300 millones de dólares, lo que la hace una billionaire, según el Bloomberg Billionaires Index.

Conocida sobre todo por sus papeles en la serie de Disney 'The Wizzards de Waverly Place" y por éxitos como 'Calm Down' y 'Lose you to Love Me', se ha convertido en la primera actriz de Disney que alcanza el estatus de multimillonaria.

Aunque la carrera musical de Gomez ha contribuido a elevar su perfil público, sólo representa una pequeña parte de su riqueza. Aunque es una de las artistas latinas más famosas de la música, las giras y las ventas de discos representan menos del 7% de su fortuna total, explica el informe. Su interés principal se ha desplazado hacia la actuación y los negocios.

El éxito financiero de Gomez se basa en sus florecientes proyectos empresariales, sobre todo Rare Beauty, la marca de cosméticos que fundó en 2020. Lanzada con la misión de promover la autoaceptación y la concienciación sobre la salud mental, Rare Beauty ha calado hondo entre los consumidores, especialmente entre la generación Z y los millennials. El éxito de la marca se atribuye en gran medida a su énfasis en la autenticidad y la inclusión, valores que Gomez ha defendido a lo largo de su carrera. Con una valoración de 1.100 millones de dólares, Rare Beauty se ha posicionado firmemente como líder en el competitivo sector de la belleza.

Pero Rare Beauty no es el único contribuyente a la riqueza de Gómez. Sus más de 400 millones de seguidores en Instagram han propiciado lucrativos acuerdos de patrocinio, como colaboraciones con Puma y Coach, cada una de ellas millonaria. Además, Gomez protagoniza la popular serie de HULU 'Only Murders in the Building', con la que gana seis millones de dólares por temporada.

La cuarta temporada de la serie, que protagoniza con Steve Martin y Martin Short, se acaba de estrenar, y HULU ya anunció que la había renovado para una quinta temporada.

También es cofundadora de Wondermind, una empresa de salud mental, lo que demuestra su perspicacia empresarial y su compromiso con las causas sociales.

Este año los logros artísticos de Selena Gomez también la han llevado a la estratósfera, aunque no le hayan dado la mayor parte de sus miles de millones. Este mes podría ganar su primer Emmy como protagonista de una comedia. Además, su trabajo en su nueva película 'Emilia Pérez' le ganó el premio del Festival de Cannes como mejor actriz secundaria y se habla de una posible nominación para el Oscar en 2025.