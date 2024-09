El artista estadounidense Bruce Springsteen llega a su cumpleaños número 75 con un disco nuevo y apoyando a su esposa a combatir un cáncer "poco común".

El llamado Boss de la música en inglés y la cantautora Patti Scialfa llevan luchando contra la enfermedad de ella desde 2018, aunque lo revelaron hace pocos días, al presentar su documental 'Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band', en el Festival de Cine de Toronto.

En la premiere, con Springsteen a su lado, la también guitarrista confesó que está luchando contra el mieloma múltiple, un cáncer que se forma en las células plasmáticas de la médula ósea.

"Viajar ha sido un desafío para mí. En 2018, Bruce y yo estábamos representando una obra de teatro en Broadway. Me diagnosticaron mieloma múltiple en etapa temprana (...) He estado actuando con esta banda durante 40 años. Estas primeras actuaciones -dentro del nuevo tour-, me han hecho sentir bastante bien por volver a subirme al escenario. Pero hacer giras se ha convertido en todo un desafío para mí.

Sin embargo, ha logrado regresar parcialmente a las giras. "Me sentí muy bien de volver al escenario. Hacer giras se ha convertido en un desafío para mí. Esto afecta mi sistema inmunológico, así que tengo que tener cuidado con lo que elijo hacer y adónde elijo ir", contó.

Además, la estrella contó que, a pesar de todo, cuando puede asistir a algún espectáculo y cantar sus canciones siente placer, "esa es la nueva normalidad para mí en este momento, y estoy bien con eso", dijo.

En esta producción, Patti reveló cuál es la canción que más le gusta cantar con su esposo, 'Fire', un tema que considera "muy personal": "Se puede ver una faceta de nuestra relación que normalmente no se ve". "Cada noche de esta gira le da a la banda una nueva oportunidad de festejar. Volver a estar en el escenario con Bruce es una maravilla", concluyó.

Desde siete años de casarse con el líder de la banda, Bruce Springsteen, Patti es miembro de la E Street Band y contrajeron matrimonio en el año 1991.

El documental 'Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band', logró entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland, Ohio.

Vale recordar que, esta no sería la primera vez que Pscialfa habla de su condición, en el 2020 hizo referencia a su salud a la revista Rolling Stone, para aquel momento, la también actriz de 71 años, contó que sus hijos siempre tienen cuidado con ella porque su condición es de alto riesgo.

Los 75 de Bruce Springsteen

Como para celebrar la fecha, el artista lanzó su disco en vivo 'Sounds of Conscience', una compilación "de presentaciones inolvidables" como 'Born in the U.S.A. - Live at Joe Louis Arena, Detroit, MI', en 1988 y más.

Además, en la víspera de su cumpleaños, el Boss del rock estadounidense compartió una grabación en vivo de la actuación de Springsteen y la E Street Band en el festival del domingo 15 de septiembre en la North Beach de Asbury Park. Como siempre, al lado de su inseparable Patti.