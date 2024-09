La temporada de festivales de cine siempre promete un desfile de estrellas en alfombras rojas y eventos de alto perfil, donde cada uno de los invitados deslumbra con su encanto, estilo y atractivo. Las ediciones de este año no defraudaron, proporcionando un desfile de actores que robaron las miradas y aliento de todos los presentes.

Desde rostros veteranos hasta jóvenes estrellas que se han ganado el corazón de todos. A continuación algunas de las figuras masculinas que acapararon los reflectores durante los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Para muchos el galán de toda una generación, George Clooney se ganó el corazón del público no solo por sus habilidades en la actuación, sino también por su porte y su físico. Durante la edición de este año del Festival de Cine de Venecia, Clooney hizo gala de su clase y lució un esmoquin negro clásico como solo él lo sabe lucir. Durante la alfombra roja de la película "Wolfs", el actor de 63 años posó junto a su compañero Brad Pitt, otro de los grandes favoritos del público. Ambos derrochando clase y belleza.

Del mismo modo, Adrien Brody no se queda atrás. El neoyorquino conocido por su papel en "El Pianista", donde obtuvo su estatuilla a Mejor Actor en los Oscar, es uno de los rostros más aclamados de la industria del cine.

Este año se hizo presente en Venecia para presentar su más reciente trabajo "The Brutalist". Con un traje completamente negro adornado con un broche plateado, el actor dejó sin aliento a quienes presenciaban la alfombra roja de la película.

Si hay alguien en esta lista con un estilo inconfundible, en definitiva es Jude Law. Sin importar el tiempo que pase, su nombre es sinónimo de elegancia y sofisticación.

Esto fue evidente durante la premier de "The Order" en Toronto, donde Law conquistó corazones con un traje gris a rayas combinado con una camisa blanca formal abierta a la altura del pecho, un look que además de ser muy habitual en él, se ha vuelto su marca personal de estilo.

Pero no se puede hablar de galanes de épocas sin dejar de lado al mítico Daniel Craig. Este actor británico no solo es conocido por sus singulares interpretaciones en películas como "007" o "Knives Out", sino también por su presencia y atractivo que no pasan desapercibidos para absolutamente nadie.

Este año en Venecia se decidió por un un traje color crema y unas gafas de sol que lo hacían sobresalir en la premier de su último trabajo "Queer".

Otro que ha sabido cautivar los corazones de todas las edades ha sido Joaquín Phoenix, quien ha sido uno de las grandes en el gremio. El actor se hizo presente en Venecia para el estreno de la secuela de uno de sus renombrados éxitos, "Joker: Folie à Deux", donde hace equipo con la cantante Lady Gaga. Joaquín optó por un traje clásico con corbatín, añadiendo un toque distinto con sus gafas de sol.

Otro personaje que abrió camino para convertirse en el favorito de muchos es sin duda Andrew Garfield, quien se hizo presente en Toronto para el estreno de su nueva película "We live in Time".

Desde su ascenso tras interpretar al superhéroe Spiderman, Garfield ha demostrado ser todo un profesional, además de conquistar a todos con su sonrisa dulce. Durante la premier lució un moderno traje gris acompañado de una camisa formal color café, deslumbrando con estilo al público.

Una de las estrellas en ascenso que ha sorprendido a todos es Omar Apollo. El mexicoestadounidense ha brillado en la música, pero recientemente decidió incursionar en el mundo de la actuación, nada más y nada menos que de la mano del director Luca Guadagnino en su más reciente film "Queer".

La joven estrella impactó en Venecia luciendo un atuendo atrevido de saco y pantalón, acompañado por un top metalizado que dejaba ver el torso del artista. Una combinación perfecta entre lo clásico y moderno.

Al igual que su compañero de elenco en "Queer", Drew Starkey ha sido una de las sensaciones de esta temporada de premios. El joven estadounidense se tomó Venecia y salió de la ciudad de los canales como uno de los mas apuestos de esta temporada de celebraciones. Con un traje azul hecho a medida y unas gafas de sol, Starkey se impuso como una de las figuras del evento.

Esta lista no podría estar completa sin el hombre del momento: Aaron Taylor Johnson. El británico ha sido noticia no solo por los recientes rumores de su separación, sino también por su look en Venecia durante la premier de "Battlefield". Con un esmoquin Armani hecho a medida, el actor dejó trastornados a todos los presentes.