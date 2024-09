Marcello Hernández sigue en ascenso, hace poco meses se convirtió en la cara de 'Major League Beisbol' debido a su ascendente popularidad, y ahora logró ser promovido al elenco principal de 'Saturday Night Live' (SNL) para la muy esperada y especial temporada número 50.

Era predecible, después de un período súper exitoso en el que protagonizó probablemente las mejores escenas durante la pasada temporada del programa. Aun así es emocionante.

Este ascenso representa un cambio importante en la carrera de Hernández, quien pasó los últimos dos años como uno de los comediantes más destacado en el icónico programa de sketches de NBC.

De hecho, sus actuaciones con Pedro Pascal y Bad Bunny se consideran hoy en día parte de las más icónicas de SNL. No es una exageracióon decir que este cubanoamericano de Miami cambió la historia del programa e impactó significativamente la comedia en Estados Unidos.

El programa de Lorne Michaels también anunció ascensos para Michael Longfellow y Devon Walker, quienes como Marcello se integran al elenco principal, consolidando su lugar en la historia del show.

En el otro extremo, Chloe Troast, quien se había unido a SNL la temporada pasada, ha anunciado su salida del programa, luego de que Deadline se adelantara con la noticia. Troast expresó su pesar en Instagram, diciendo:

"Desafortunadamente, no me pidieron regresar a SNL esta temporada. Me hubiera encantado volver para estar con todos los amigos increíbles que hice allí, realmente se sintió como mi hogar. Pero no estaba en las cartas".