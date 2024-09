Con la temporada de premios en pleno auge y la gran gala de los Emmys a la vuelta de la esquina, los ojos de la industria están puestos en los nuevos triunfadores del año.

Sin embargo, mientras la atención se centra en las últimas nominaciones, no se puede pasar por alto una verdad agridulce: algunas de las series más aclamadas y queridas por la crítica jamás han logrado obtener un Emmy.

Te puede interesar: Los Emmy en cifras: las sorpresas y récords que podrían dejar este año

A pesar de su impacto cultural, su innovación y la devoción de sus seguidores, estas joyas de la televisión se han visto privadas del reconocimiento oficial de la Academia. En esta lista, exploramos la travesía de estas series notables que, a pesar de su brillantez y contribución al arte televisivo, nunca han ganado un Emmy.

The Wire (2002 - 2008)

Imagina el asombro que siente uno al descubrir que una serie frecuentemente catalogada como la mejor de todos los tiempos jamás recibió un Emmy. 'The Wire', la obra maestra de David Simon, no solo retrata la cruda realidad de Baltimore a través de los ojos de la policía antidrogas, sino que también ofrece una visión despiadadamente honesta del tejido social y político de la ciudad.

A lo largo de seis temporadas, 'The Wire' deslumbró con su narración multifacética y su realismo impactante. Y sin embargo, en una época en la que 'The West Wing' o 'El ala oeste de la Casa Blanca' y "Los Soprano" estaban acaparando premios, esta serie monumental se quedó con las manos vacías. Dos nominaciones y ninguna victoria: una omisión que ahora parece un error monumental de los votantes de los Emmys.

The Leftovers (2014 - 2017)

Si hay una serie que ha sido injustamente eclipsada, esa es 'The Leftovers'. Damon Lindelof llevó a los espectadores a una montaña rusa emocional al explorar un mundo devastado por la misteriosa desaparición del 2% de la población. Esta serie, que se adentra en las profundidades del alma humana y el sentido de la pérdida, es una joya infravalorada en la historia de la televisión

A pesar de su audaz narrativa y su profunda exploración filosófica, 'The Leftovers' solo recibió cuatro nominaciones y ninguna victoria. La serie no solo se quedó fuera de la carrera en 2017, cuando 'The Handmaid Tale' o 'El cuento de la criada' se llevó el reconocimiento, sino que ni siquiera logró una nominación en la última temporada. Un verdadero desliz de los premios para una serie tan transformadora.

It's Always Sunny in Philadelphia (2005 - )

En el bullicioso mundo de las sitcoms, 'It's Always Sunny in Philadelphia' brilla con una luz propia. Creada por Rob McElhenney, la serie ha presentado durante más de quince temporadas las desventuras hilarantes de un grupo de amigos que dirigen un bar en Filadelfia.

Te puede interesar: Emmys 2024: Mejores y peores vestidos en la alfombra roja

Con un elenco tan talentoso como Danny DeVito, el show ha logrado una popularidad y un estatus de culto que pocas comedias pueden igualar. A pesar de esto, la serie nunca ha recibido un Emmy, su falta de premios es un misterio, sobre todo considerando su impacto y longevidad en la televisión.

Better Call Saul (2015 - 2022)

Cuando 'Breaking Bad' se alzó con una avalancha de premios, la expectativa para su spin-off, 'Better Call Saul', era alta. La serie, que sigue el viaje del abogado Jimmy McGill hacia la oscuridad como Saul Goodman, ha sido aclamada por su meticulosa narrativa y profundidad de personajes.

A pesar de ello, 'Better Call Saul' ha estado en la carrera de Mejor Serie Dramática, junto con varias nominaciones para sus actores, acumulando un total de 53 nominaciones en los Emmys. Sin embargo, nunca ha logrado que uno de sus miembros suba al escenario para recoger una estatuilla. Aclamada pero no premiada.

Oz (1997 - 2003)

En el auge de las series de HBO, 'Oz' se destacó por su valiente retrato de la vida en una prisión de alta seguridad. Creada por Tom Fontana, la serie reunió a un elenco impresionante que incluía a J.K. Simmons y Rita Moreno, y ofreció un contenido crudo y provocativo que anticipó la era dorada de HBO.

Sin embargo, durante sus seis temporadas, 'Oz' solo consiguió dos nominaciones a los Emmys: una para un actor invitado y otra para el casting. A pesar de su notable influencia y sus contribuciones a la televisión, los premios se mostraron sorprendentemente indiferentes a su impacto.

Parks and Recreation (2009 - 2020)

En la contienda de las mejores comedias, 'Parks and Recreation' se establece como un clásico. La serie, protagonizada por Amy Poehler como la entusiasta Leslie Knope, se convirtió en un fenómeno de culto y en una fábrica inagotable de memes. Con un elenco estelar que lanzó las carreras de varios actores, desde Aubrey Plaza hasta Chris Pratt, la serie ha dejado una huella imborrable.

A pesar de su enorme popularidad y la calidad constante a lo largo de sus once temporadas, "Parks and Recreation" se quedó sin un solo Emmy. Los premios no lograron captar la magia y el impacto de la serie, que sigue siendo icónica para sus fieles seguidores.

Hannibal (2013 - 2015)

'Hannibal', la serie que ofreció una visión inquietantemente sofisticada del Dr. Hannibal Lecter, es otro caso de éxito ignorado por los Emmys. Con Mads Mikkelsen en el papel principal y una dirección visualmente impresionante, la serie exploró la psicología de los asesinos en serie de una manera nunca antes vista.

A pesar de su aclamada crítica y su apasionado grupo de seguidores, 'Hannibal' nunca pudo hacerse con Emmy. La falta de reconocimiento es aún más dolorosa dada la abrupta cancelación de la serie, que dejó a los fans con ganas de más.

Prison Break (2005 - 2017)

Con un guion que gira en torno a un plan de escape de prisión ingeniosamente elaborado, 'Prison Break' capturó la atención de una audiencia global con su tensión y emoción constante. La serie disfrutó de un éxito considerable, pero en la carrera por los Emmys, solo recibió una nominación en la categoría de Mejor Tema Musical. A pesar de ser un fenómeno televisivo y ganar un Globo de Oro, el reconocimiento de los Emmys se limitó a un solo aspecto, dejando de lado la serie en términos de premios importantes.

Mindhunter (2017 - 2019)

En el mundo de los thrillers psicológicos, 'Mindhunter' se destacó por su minucioso enfoque en el estudio de los asesinos en serie. Creada por David Fincher, la serie capturó la atención por su detallada recreación de la década de 1970 y sus intensos perfiles criminales.

Sin embargo, a pesar de recibir elogios por su narrativa y dirección, 'Mindhunter' solo obtuvo dos nominaciones a los Emmys, siendo una de ellas a Mejor Actor Invitado para Cameron Britton. La serie sigue siendo un favorito de los críticos y los fans, pero la Academia parece simplemente ignorarla.

Outlander (2014 - )

La épica saga de 'Outlander', que mezcla romance histórico con elementos de ciencia ficción, ha capturado el corazón de los espectadores con la historia de Claire y Jamie. A pesar de su éxito continuo y la pasión de su base de fans, la serie ha enfrentado una notable ausencia en los premios principales.

Aunque ha recibido varias nominaciones a los Globos de Oro, los Emmys aún no han concedido el reconocimiento que la serie parece merecer. Después de cinco temporadas y contando,'Outlander' continúa siendo un fenómeno de la televisión, aunque aún busca su primer Emmy.