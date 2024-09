¡Ey! Ten a mano esta lista para no perderte a las estrellas que ya hicieron historia y a las que podrían seguir batiendo récords en la 76ª edición de los Premios Primetime Emmy, que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de septiembre a partir de las 8:00pm, y en definitiva promete ser una noche inolvidable.

Gracias al minucioso trabajo de recopilación de datos que hizo VegasInsider sabemos que este año, actrices latinas, afroamericanas, asiáticas e indígenas podrían dejar su marca en una ceremonia donde la diversidad y el talento brillan en todo su esplendor.

¿Quiénes se preparan para romper récords este año?

Comenzamos con Sofía Vergara, quien podría convertirse en la primera actriz latina en ganar el Emmy a Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada por su interpretación en 'Griselda'. Este logro no solo la destacaría como la primera mujer latina en esta categoría, sino también como la primera actriz colombiana en ganar un Emmy. Sofía, quien ya conquistó al público con su papel en la comedia 'Modern Family', tiene ahora la oportunidad de consolidar su legado en el mundo de la TV.

Selena Gomez, por su parte, está nominada a Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia por 'Only Murders in the Building'. Si gana, se convertirá en la segunda actriz latina en la historia en obtener este premio, siguiendo los pasos de América Ferrera. Con una carrera que abarca la música y la actuación, Selena está preparada para marcar un hito en esta categoría tan competitiva.

Otra latina que podría hacer historia es Liza Colón-Zayas, nominada a Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia por 'The Bear'. De llevarse el premio, sería la primera actriz latina en ganar esta categoría, consolidando aún más el impacto del talento hispano en la televisión estadounidense.

Por otro lado, Quinta Brunson podría convertirse en la primera actriz afroamericana en ganar dos veces consecutivas en la categoría de Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia por 'Abbott Elementary'. Además, si actrices como Ayo Edebiri ('The Bear') o Maya Rudolph ('Loot') ganan, sería la primera vez que dos actrices afroamericanas ganan en esta categoría en años consecutivos, otro récord importante en la historia de los Emmy.

El reconocimiento a las actrices de ascendencia asiática también podría alcanzar un nuevo nivel este año. Tanto Anna Sawai ('Shōgun') como Maya Erskine ('Mr. & Mrs. Smith') tienen la posibilidad de convertirse en la primera actriz de origen asiático en ganar en la categoría de Mejor Actriz Principal en Serie Dramática. Esta sería una victoria significativa, dado el dominio histórico de actrices caucásicas en esta categoría.

Este año, la representación indígena también podría hacer historia. Lily Gladstone, quien ha llamado la atención por su papel en 'Under the Bridge', podría ser la primera actriz indígena en ganar un Emmy en cualquier categoría de actuación. Además, D'Pharaoh Woon-A-Tai ('Reservation Dogs') está nominado a Mejor Actor Principal en Serie de Comedia y podría convertirse en el primer actor indígena en ganar en esta categoría.

Los que ya la rompieron y van por más

Entre los récords ya batidos en los Emmy a las Artes Creativas, se destaca el triunfo de Sandra Oh, quien, tras 14 nominaciones, finalmente ganó su primer Emmy como productora de 'Quiz Lady' en la categoría de Mejor Película para Televisión, convirtiéndose en la primera actriz asiático-americana en lograrlo. También, Maya Rudolph hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar cuatro veces en la categoría de Mejor Voz en Off por Personaje gracias a su trabajo en 'Big Mouth', empatando el récord general de esta categoría.

En cuanto a las series, Shōgun ya rompió el récord de la serie con más Emmys ganados en un solo año, superando a 'Game of Thrones', con 14 premios hasta el momento. Sin embargo, con más nominaciones en la ceremonia principal, este número podría seguir creciendo. The Bear también tiene la posibilidad de romper su propio récord como la comedia con más Emmys en un solo año, tras haber ganado ya siete en los Emmy a las Artes Creativas y estar nominada a nueve más en la ceremonia principal.

RuPaul's Drag Race podría extender su récord como el reality show más premiado en la historia de los Emmy, con 24 victorias acumuladas hasta ahora. Una posible victoria en la categoría de Mejor Programa de Competencia de Realidad llevaría este número a 25, consolidando su estatus legendario.

Además, la icónica Carol Burnett, a sus 91 años, podría convertirse en la actriz más longeva en ganar un Emmy en cualquier categoría de actuación si triunfa en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia por 'Palm Royale'. Hasta ahora, el récord lo mantiene John Gielgud, quien ganó a los 87 años por 'Summer's Lease'.

Otras nominaciones a tener en cuenta incluyen a Robert Downey Jr., quien podría hacer historia al ser el primer actor en ganar un Óscar, un Daytime Emmy y un Primetime Emmy en el mismo año, tras haber ganado ya el Óscar por 'Oppenheimer' y el Daytime Emmy por 'Downey's Dream Cars'.

Además, la exitosa serie 'Saturday Night Live' ya extendió su récord como el programa de televisión más premiado en la historia de los Emmy, alcanzando 101 victorias hasta ahora, y aún tiene la oportunidad de ganar más en la ceremonia principal.

Así que la 76ª entrega de los Premios Primetime Emmy no solo celebra lo mejor de la televisión, sino que también refleja una nueva era en el entretenimiento.