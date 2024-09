La actriz Madison de La Garza, conocida por su papel como hija de Eva Longoria en la popular serie de TV 'Desperate Housewives', anunció que está esperando su primer bebé junto a su novio, el actor Ryan Mitchell.

La noticia fue compartida hace poco por la futura mamá, a través de sus redes sociales, en las que Madison publicó una emotiva foto mostrando su pancita mientras posaba al lado de su pareja, seguida de una galería de imágenes junto a Demi Lovato y otros miembros de su familia.

A los 22 años, Madison parece estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y sus seres queridos no han dudado en celebrarlo con ella.

Entre las imágenes que compartió en su publicación, se pueden ver momentos de celebración junto a su familia, incluidas sus hermanas Demi Lovato, Dallas Lovato, la hermana mayor, y su madre Dianna De La Garza.

El romance entre Madison y Ryan Mitchell, de 27 años, se hizo público este verano, cuando la actriz compartió una foto en junio titulada "Mi mundo entero".

Y para anunciar su embarazo, Madison acompañó su publicación con un cariñoso mensaje a su pareja, y aludiendo a la fecha de nacimiento de su bebé, diciendo:

"Oh Ryan, cuánto te amo. Gracias por hacer que todos mis sueños se hagan realidad. ♥️ Baby Mitchell 10.24".

Por supuesto, la alegría de la familia se sintió también en todos los comentarios hechos en su posteo. Demi Lovato, quien no tardó en expresar su emoción, le dejó escrito lo mucho que desde ya amaba a esa futura bebé y a su hermana.

Por su parte, Dianna De La Garza también expresó su felicidad contando en redes la emoción que le daba convertirse en una abuela de verdad.

El futuro padre de la bebé, Ryan Mitchell, también ha hecho parte de la industria del entretenimiento desde pequeño, y ha participado en producciones como 'Man of Steel' y 'The Young and the Restless'.

Este emocionante momento no solo ha unido a la familia, sino también a los amigos cercanos de Madison, quienes la han apoyado en este nuevo capítulo de su vida. Según People, Braeden De La Garza, primo de Madison y actor conocido por 'La Cruzada', también expresó su alegría bromeando: "Mi entrenamiento de tío por fin va a dar frutos".

Este no es el único gran momento para la familia Lovato. Mientras Madison se prepara para ser mamá, Demi Lovato también se encuentra planificando su boda con el músico Jordan "Jutes" Lutes, quien le propuso matrimonio en diciembre de 2023.

Sin duda, la familia De La Garza-Lovato está viviendo un tiempo de grandes cambios y nuevas aventuras, con muchos momentos emocionantes por venir. ¡Felicitaciones a Madison y Ryan por esta nueva etapa como futuros padres!