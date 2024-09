El presente político por el que atraviesa Venezuela está salpicando al artista puertorriqueño Bad Bunny luego que se denunció públicamente que presuntamente Rimas, disquera que maneja la carrera del puertorriqueño, habría recibido hasta dos millones de dólares por parte del régimen de Nicolás Maduro para hacer crecer exponencialmente sus operaciones.

La denuncia la realizó Nina Valedón Santiago, exsecretaria del Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, que solicitó este martes una investigación por parte del Federal Bureau of Investigations (FBI) ante la inversión de aliados del chavismo de Venezuela, lo que representaría a juicio de la política que asuntos foráneos se inmiscuyan en la política de la isla.

La denuncia contra RIMAS

Valedón Santiago cree que los fondos hacia RIMAS Entertainment crean una intención de que el régimen de Venezuela pueda inmiscuirse en países democráticos a través del financiamiento a influencers o artistas. "Este referido al FBI se realiza debido al riesgo que significaría el que un gobierno extranjero se inmiscuya en el proceso democrático de Puerto Rico y de los Estados Unidos por medio de inversiones en artistas o influencers.

Valedón, también miembro de la Junta de Gobierno del PPD, enfatizó la importancia de mantener la integridad en el sistema financiero y político de Puerto Rico", dijo durante su participación.

Además, se refirió a la escasa libertad de expresión que existe en Venezuela, en comparación con Puerto Rico, asegurando que el dinero de "regímenes opresivos" no puede formar parte de la isla.

"No podemos permitir que el dinero proveniente de regímenes opresivos y corruptos influya en nuestra sociedad. En Puerto Rico, contrario a Venezuela, todos tenemos libertad de expresión. Es nuestra responsabilidad proteger la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Así como pedimos explicaciones al PNP (Partido Nuevo Progresista) cuando cambia de opinión sobre LUMA (Energy, compañía eléctrica), luego de que allegados a la empresa donen a su campaña, así mismo exigimos respuestas sobre quién financia a los que buscan influenciar nuestras elecciones", afirmó.

¿Cuál es la supuesta conexión entre Maduro y el Conejo?

De acuerdo a la denuncia de Valedón y coincidiendo con otros reportes de medios como Bloomberg, el responsable de la inversión sería Rafael Jiménez Dan, un exministro y militar que trabajó para el chavismo entre 2006 y 2013, bajo el gobierno de Hugo Chávez. Durante esos años habría amasado una fortuna que le llevo, entre otros, a presuntamente sumar $2.000.000 dólares a las arcas de RIMAS para su crecimiento.

"La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir un futuro mejor para todos nosotros", aseguró Valedón.

La información de Valedón ya había tras trascendido hace algún tiempo por intermedio de un reportaje de Billboard en el que habían entrevistado a Jiménez Dan quien habló sobre que sus inversiones en la compañía, la cual tendría el 60% de las acciones en detrimento de Noah Assad, actual CEO de RIMAS y supuesto propietario del 40% restante de las acciones.

En el artículo, Jiménez Dan señala su inversión en RIMAS como un resultado de sus empresas en un restaurante de Miami, así como también una importadora de alimentos desde Brasil hacia Venezuela y otros países, pero siempre afirmando que el dinero es bien habido.

Mientras existen denuncias en contra de Jiménez Dan otros apuntan a que negocios entre Assad, quien fundó el sello Habibi y firmó a Karol G, y Sony Music, buscarían comprar el 60% de Jiménez Dan para reducir reportes de que están involucrados en dinero del régimen venezolano, pero a la fecha la compra no se ha materializado.

Presidente del PPD se aleja de la denuncia de Nina Valedón

Jesús Manuel Ortiz, presidente del PPD, comentó tras escuchar la denuncia de Valedón, que su pronunciamiento era estrictamente personal y que no correspondía con los ideales del partido político, al parecer porque su promulgación no fue alineada con él o con los intereses del grupo.

"Los señalamientos realizados hoy por la candidata al senado por Humacao, Nina Valedón, son estrictamente en su carácter personal y no del Partido Popular Democrático ni de este servidor. Si hay algo que me distingue, es la verticalidad y la honestidad. Cuando tengo que hacer planteamientos los hago con responsabilidad y con hechos, pues mi compromiso siempre es decirle la verdad al País sin importar partidos políticos, incluyendo el mío. Dicho planteamiento no fue consultado ni avalado por mí o la Junta de Gobierno del partido", dijo Ortiz.

Por otra parte, otro miembro del partido, Héctor Ferrer, denunció que Valedón se encuentra buscando "atención mediática" con el reporte y le exigió disculparse con Bad Bunny, con la agencia que lo representa y con su equipo de trabajo por "calumnias y difamaciones".

Hasta la fecha RIMAS Entertaiment tiene más de 10 años de existencia, estableciendo sus oficinas en Miami, San Juan (PR), Caracas y Medellín, para convertirse en una de las disqueras más importantes del género urbano, con talentos como Eladio Carrión, Neutro Shorty, Arcángel, Corina Smith y más, además del propio Bad Bunny.