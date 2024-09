En una entrevista para el canal de YouTube y TikTok @nuevascanciones, Villano Antillano, una de las voces más influyentes de la comunidad LGBTQ+, soltó una declaración que dejó a muchos con la boca abierta: Bad Bunny no es parte de la comunidad. A pesar de que el Conejo Malo ha sido un gran aliado y ha aportado mucho en la lucha, Villano aclaró que eso no lo hace automáticamente miembro del colectivo.

Durante la charla, Villano comentó: "Bad Bunny ha hecho cosas importantes por la comunidad, pero eso no significa que esté dentro de ella. No creo que debamos mezclar a Bad Bunny con la comunidad LGBTQ+. Aunque haya hecho cosas que, para algunos heterosexuales, son impactantes —como pintarse las uñas— eso no lo convierte en parte de nosotros", expresó la cantante.

Sin embargo, reconoció que el artista boricua ha sido clave para poner sobre la mesa temas importantes para personas homosexuales, trans y más. Aunque dejó claro que si realmente queremos saber lo que piensa sobre la comunidad, sería mejor preguntárselo directamente: "Sí, él ha abierto conversaciones necesarias y ha cambiado la narrativa. Pero siempre me pregunto por qué estas preguntas no se las hacen a él. Podemos especular, pero yo no lo sé."

¿Sorprendió a los fans de Bad Bunny?

La revelación de Villano dejó a muchos boquiabiertos, ya que Bunny ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la rapera. De hecho, fue gracias a él que Villano conoció al productor argentino Bizarrap, con quien grabó la famosa 'Bzrp Music Session #51' que la catapultó al reconocimiento internacional.

Además, en el arranque de su gira Un Verano Sin Ti, Bad Bunny invitó a Villano al escenario en el icónico Choliseo de Puerto Rico, donde compartió escenario con otros grandes como Arcángel, Ñengo Flow y Jhayco.

Tras la invitación, Villano agradeció públicamente en Instagram, destacando la importancia de lo sucedido: "Este logro es colectivo. No hay que explicar el impacto de que el artista número 1 del mundo le diera espacio a la primera artista trans en uno de los momentos más históricos de su carrera." También elogió a Bad Bunny por "mantenerse del lado correcto de la historia" y por visibilizar la necesidad urgente de un cambio.

El vínculo de Bad Bunny con la comunidad LGBTQ+

Desde que Bad Bunny irrumpió en la escena en 2016, se ha destacado por romper moldes y desafiar normas, hablando de liberación sexual y de vivir sin importar el "qué dirán". Su estilo ha incluído constantes referencias a la comunidad LGBTQ+, tanto en su música como en su forma de vestir, sin que esto afecte su identidad de hombre cisgénero.

Momentos icónicos como el video de Yo Perreo Sola, donde aparece vestido como mujer, sacudieron las redes sociales y causaron un gran impacto. En su momento, Bunny explicó: "Quiero mostrar mi apoyo a quienes lo necesitan. Puede que no sea gay, pero soy un ser humano que se preocupa."

Aunque Bad Bunny ha sido señalado por algunos que lo consideran "no calificado" para hablar de estos temas, sigue siendo una de las voces más importantes en la cultura pop, trayendo a la mesa conversaciones sobre sexo, religión y críticas sociales sin miedo a la controversia.