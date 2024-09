Kamala Harris y Donald Trump solo se han visto dos veces. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos no se habían cruzado antes. La primera vez fue en el debate. La segunda, al día siguiente en el acto conmemorativo del 9/11.

Si las cosas siguen como van, es posible que sean las únicas dos. Al menos, por ahora.

Tras el explosivo primer debate entre ellos y el encuentro para conmemorar las vidas perdidas durante el ataque a las torres gemelas de Nueva York, Trump parece haber dejado claro que "THERE WILL BE NO THIRD DEBATE!" ya que lo escribió recientemente en la red social, Truth Social.

Sin embargo, con Trump nunca se sabe.

Kamala y Trump post debate

Los aspirantes al siguiente mandato presidencial en Estados Unidos asistieron a la Zona Cero de la ciudad de Nueva York, donde este año honraron a las casi 3.000 personas que murieron a consecuencia del ataque terrorista dirigido por Osama bin Laden, líder de Al-Qaeda, hace 23 años.

Kamala y Trump protagonizaron un apretón de mano y dejaron a un lado el tema político, comportándose civilizadamente en el evento y posando para los reporteros gráficos participes.

La acción de ambos influyentes puso fin a una racha de ocho años sin apretones de manos en el escenario del debate presidencial. Aunque, es importante resaltar que no hay normas ni estipulaciones que exijan un apretón de manos antes o después del debate.

A la ceremonia conmemorativa, Kamala asistió junto al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ambos con traje de color negro. Por su parte, Donald apareció junto a su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, los dos vistiendo trajes azul marino y corbatas de color rojo brillante.

¿Último encuentro?

Entre rumores de un segundo debate, Trump ya había dejado saber que tenía "menos disposición" para debatir, a pesar de que él mismo había propuesto otros dos cara a cara con Harris. Sin embargo, es bien reconocido por sus constantes contradicciones.

"Yo tengo menos disposición a hacerlo, porque tuvimos una gran noche. Ganamos el debate", afirmó el republicano. Por su parte, CNN informó que según los resultados de su encuesta Harris se impuso sobre el exmandatario con 26 puntos de ventaja. Además, el candidato criticó a los moderadores que los acompañaron y llamó a la cadena ABC "la organización de noticias más deshonesta" de la historia.

Una vez más el expresidente se se habría contradicho, al comentar en Filadelfia: "Creo que he tenido el mejor debate en el que he participado nunca". A pesar de las críticas y opiniones externas, que favorecen a Harris, él Trump se mantiene firme en su percepción del debate, desestimando las valoraciones ajenas, según encuestas.