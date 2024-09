Karol G transformó la arena USB de la ciudad de Nueva York en un chinchorro (bar informal) dominicano, durante su presentación en la edición de 2024 de los MTV VMAs. La artista colombiana interpretó su éxito 'Si antes te hubiera conocido' y encendió el escenario y las gradas.

El entusiasmo que despertó entre el público fue tal, que hasta puso a bailar a Taylor Swift, quien ya se ha ganado con creces el apodo de 'Taylatina'.

A diferencia de su presentación del año pasado, en la que imitió números musicales de raperas anglo, Karol abrazó sus raíces latinoamericanas con fuerza y orgullo. Las banderas de nuestros países se movían al ritmo de su música. Parejas informalmente vestidas bailaban con ella, incluyendo a una señora mayor que recordaba a Inesita, la TikToker de 90 años que sale con ella en el video de la canción.

Claro, ya había preparado el ambiente con su grito: "¡Familia! Los extraño un montón. ¿Están listos para la fiesta?". Y vaya que lo estaban. Latinos y no latinos movieron las caderas al ritmo del merengue que se convirtió en la canción del verano.

Taylor 'Latina' Swift

La presentación de Karol, así como la de Camila Cabello, Anitta y Rauw Alejandro, los otros artistas de la música latina que se presentaron en los VMAs de 2024, fue muy especial, pero -a quién engañamos- el pico de la presentación de Karol G fue el momento en el que se encontró con Taylor, quien movía el esqueleto de pie, al lado de su asiento, como toda una caribeña.

No es la primera vez que la vemos disfrutando de nuestros ritmos. Sin ir más lejos, las swifties latinas murieron de emoción cuando la vieron en un palco de la final del US Open bailando al ritmo de 'Titi me preguntó', mientras Bad Bunny estaba en el estadio Arthur Ashe.

Tampoco era la primera vez que se supo que el corazón de la estrella musical más grande del mundo late al ritmo de la tambora afrocaribeña. ¡Cómo olvidar su intercambio con Benito en los Grammys de 2023!

Es decir, tenemos a versiones latinas de Taylor: regueatonera, dembowsera y ahora merenguera.

Otros artistas que bailaron con Karol fueron Camila Cabello y Post Malone.

La Bichota devoró

Pero regresando a nuestra reina de la música latina, Karol demostró una vez más que como dice su canción,"el flow no está a la venta No-oh-oh, no se vende ni se presta".

Su llegada a la alfombra también fue impactante. Si bien el vestido desató opiniones encontradas entre los fans - en nuestra opinión estaba demasiado gimmicky- pero más allá del atuendo estaba hermosa. Aunque extrañamos su cabello color rosa, el rubio con base negra la elevó a un nuevo nivel.

Mira la presentación de Karol G entera en los VMAs