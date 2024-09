Las próximas elecciones de Estados Unidos han dado muchísimo de qué hablar, pero no solo por los protagonistas, sino que también por todo lo que los rodea, siendo Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, el que se ha robado los reflectores en este tema y más porque ha involucrado a gente de mucha influencia latina para apoyar su campaña.

El primero en expresar abiertamente su postura a favor de Trump fue Anuel AA y poco después tocó el turno a Nicky Jam, quién aprovechó el rally en Las Vegas para expresar que estaba con el controversial magnate, a pesar de que esté asegurara no saber quién era y hasta lo confundió con una mujer, quizá con Nicki Minaj.

Kany García llama a votar en Puerto Rico

Mientras del lado Republicano continúan sumando voces boricuas a su campaña, en la Isla del Encanto también hay celebridades que han alzado la voz para combatir el abstencionismo y para que se registren largas filas en los colegios electorales con miras a las próximas elecciones en Puerto Rico. Una de esas voces es la de Kany García, quién invitó al pueblo boricua a sacar su tarjeta electoral y ejercer su derecho al voto durante las próximas elecciones del 5 de noviembre.

A través de su video, publicado en Instagram, fue como Kany García hizo un llamado a la gente a inscribirse, a hacer largas filas para votar, a hacer su voz sonar y a cambio se compromete a que el agua y comida no le faltará a todo aquel que decida formarse para cumplir con su deber como ciudadanos.

"Es bien importante salir a votar este año. Es bien importante porque estamos viviendo tiempos bien complicados. Tiempos donde las cosas más básicas no existen, no las tenemos. Donde cuando nos enfermamos, tenemos que estar llamando a ver si conocemos a un amigo médico, a una amiga enfermera, o enfermero o alguien en el hospital que nos pueda ayudar, porque estamos a veces uno, dos, tres días para que nos atiendan", se sinceró sobre la difícil situación que se vive en Puerto Rico y la oportunidad que tiene la población para votar por un cambio.

Kany García destacó la importancia de ir a votar

Contrario a lo sucedido con los demás intérpretes boricuas, Kany García no apoyó abiertamente a algún candidato con su mensaje, sino que se limitó a decir lo que a ella le parecía correcto, mientras hacía un llamado a no dejar de votar en noviembre.

"Como saben, yo amo a Puerto Rico, es mi primer amor. Amo a Puerto Rico con una profundidad, con todo mi ser, y siento orgullo donde quiera que voy por mi país. Porque amo a mi país profundamente es que les suplico a las personas que no se han inscrito, que salgan a inscribirse, que saquen su tarjeta electoral, que se nos acaba el tiempo y es el 21 de septiembre que se acaba el tiempo", dijo preocupada Kany en otro fragmento de su material.

También hizo un listado de lo que, a su parecer, está mal en Puerto Rico y destacó la importancia de hacer frente a ello.

Bad Bunny también alza la voz por la democracia

Kany García no es la primera artista que alza la voz de esa manera con miras a las elecciones en Puerto Rico, pues hace unas semanas fue el propio Bad Bunny el que dio su postura, pese a no ser un amante de caer en controversias por este tema.

"Yo no quisiera hablar de política nunca, porque es una mierda. No quisiera meterme. Estoy hablando como cualquier otro puertorriqueño que se quiere expresar sobre la situación del país donde vivo ¿Que no sea normal ver a artistas del género o del nivel de popularidad mío hablando de política? Pues eso es problema de esos artistas", acusó, a la vez de que llamó a los boricuas a protagonizar el próximo mes de noviembre la protesta más grande de la historia y hacerlo en las urnas.

"Es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y crical", señaló el artista en el pódcast 'El Tony Pregunta'.