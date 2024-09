Parece que a alguien no le gustó que Taylor Swift diera su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos este noviembre.

Bueno, a mucha gente le desagradó la decisión de la reina de la música mundial. Pero parece que a nadie más que el expresidente Donald Trump. Este domingo, el candidato por el Partido Republicano gritó para expresar lo que siente por Taylor.

En un mensaje en su red social Truth Social, que lanzó después de ser expulsado de X, cuando todavía era Twitter, el exmandatario sorprendió con la intensidad y el momento en el que decidió publicar su mensaje. ¡Lo tienes que ver! Taylor informó a sus fans que había decidido apoyar a Kamala el miércoles anterior, justo después del debate presidencial.

El grito de odio de Trump

Dando a entender que lleva días dándole vueltas al asunto, el exmandatario no fue sutil, ni político con su mensaje que dice "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!". Así en mayúsculas y con todas las letras.

El expresidente Donald Trump escribió "ODIO A TAYLOR SWIFT" en su red social.



Es difícil imaginar que lo que parece ser un desahogo afecte las intenciones del voto de sus seguidores, pero sí que puede tener un efecto pernicioso en mujeres indecisas, en especial entre las jóvenes, lo que obviamente sería un boomerang para sus intenciones de regresar a la Casa Blanca.

Sin embargo, es posible que esta declaración cree un problema mayor. La artista estadounidense está por comenzar una nueva etapa de su increíblemente exitosa gira 'Eras Tour'. Después de los intentos terroristas que se produjeron en Europa, y que obligaron la cancelación de los conciertos en Viena, aumenta la preocupación de que se incrementen las amenazas contra Taylor y sus Swifties, como se autodenominan sus fans.

Después de todo, hay reportes de que se han incrementado las amenazas contra miembros de la comunidad haitiana en la ciudad de Springfield, en Ohio, después de que Trump dijo en el debate que "comen perros y gatos".

Se esperaría que un líder tuviese eso en cuenta, pero las palabras son totalmente congruentes con Trump. El sentimiento detrás de ellas también es comprensible.

El efecto Taylor Swift en las elecciones de EE.UU.

Desde que la artista publicó el mensaje en Instagram la noche después del debate, las inscripciones en el sistema electoral de los jóvenes que votan por primera vez aumentaron en más de 600.000 en los primeros días.

Es una prueba tangible de la influencia que Taylor tiene incluso en la política. Una influencia que ya había demostrado en la música y hasta en la economía de las ciudades a las que ha llevado su gira.

¿Se tomará Taylor el tiempo de responder? Para el momento en el que se escribe este artículo aun no había dicho nada. Eso no significa que no haya habido reacciones. Las redes están encendidas. y tú ¿qué opinas?