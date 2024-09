La 'Reina de Corazones' Alejandra Guzmán, parece haber decidido eliminar todo tipo de filtros a la hora de nombrar a las personas que le han hecho daño. Ahora, la reina de corazones puso en su mira a su compatriota Ninel Conde, después de que ya había arremetido contra su ex pareja Larry Ramos y hasta habló de sus cirugías plásticas.

El nombre del empresario colombiano y de Ninel salió a relucir cuando le preguntaron sobre su transformación física, mientras estaba en un aeropuerto "Pues es que se robó mucho dinero, entonces pues se lo tiene que gastar, ¿no? Pero que Dios me la bendiga. Que Dios me bendiga a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. El karma es el karma", dijo la Guzmán.

La artista conoció a Ramos cuando salía con su hija Frida Sofía. Años más tarde, En octubre del 2020 Ramos supuestamente se casó con Ninel. Se realizó una ceremonia nupcial en México, aunque ella afirma ahora que solo fue simbólico.

Meses después Ramos fue arrestado y consiguió que se le diera casa por cárcel mientras avanzaba su proceso. A las semanas, en 2023 se fugó. Al empresario se le acusa de presuntamente haber estafado a cientos de personas con una estructura piramidal en la que pedía sumas de dinero con la promesa de que posteriormente serían multiplicadas. Desde entonces no se sabe de él, por lo que FBI continúa solicitando la cooperación de la gente para poder localizarlo.

Entre las víctimas deRamos, una de las que más detalles se dieron a conocer fue de la Guzmán, a la que le habría robado 4 millones de dólares.

Frida Sofía advirtió a Alejandra Guzmán no invertir con Larry Ramos

En una entrevista que concedió en exclusiva para el programa 'Ventaneando', Frida Sofía aseguró que le rogó a Alejandra Guzmán que no fuese inversionista en los negocios de Ramos, pues su intuición le decía que no era buena idea.

"Le rogué: 'mamá, por favor, si vas a invertir, no lo hagas con mi exnovio, por favor'".

"Yo le rogué, le rogué, le rogué, ya después de ver que sus reuniones de trabajo eran en el barco, le dije: 'si tiene un penthouse de oficina, si van a hacer negocios, ¿por qué no están en la oficina?'. Un poquito de respeto, el respeto lo tiene como madre, gracias por darme la vida, pero no todas las mujeres que hayan parido son madres, por eso no parí yo", precisó además.

Ninel Conde rompe el silencio sobre Larry Ramos

Después del escándalo mediático de Ramos, Ninel fue invitada al programa 'El Colador' de Telemundo, donde habló de cómo se sentía ante lo ocurrido.

"Evidentemente es un tema del que no estoy preparada para ahondar, pero emocionalmente es súper difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana. Es como cuando pasa un accidente y alguien muere, yo sé que es un ejemplo terrible, pero es inesperado. Literalmente lo veo como si fuera un duelo", comenzó diciendo.

Para finalizar, Ninel dejó en claro que a ella ninguna autoridad la buscó.

"A mí nadie me ha venido a buscar, ni me han interrogado. No es un problema legal para mí", aseguró.