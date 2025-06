El actor Gabriel Sloyer ha sabido moverse entre mundos: el de las telenovelas de su infancia, el de los videojuegos donde da vida a Javier Escuella en Red Dead Redemption, el narco de Griselda, y ahora, el de las intrigas familiares en The Better Sister, la serie de Prime Video que lo coloca junto a Jessica Biel en el centro de un thriller emocional con tintes de melodrama.

En entrevista con The Latin Times y ENSTARZ, Sloyer habló sobre cómo llegó a interpretar a J. Rodríguez, un personaje que originalmente fue concebido como un hombre blanco, adinerado y anglosajón en la novela original de Alafair Burke. "Yo soy quien soy", dijo el actor nacido en Nueva York de padres colombianos, "y con el tiempo, las guionistas integraron detalles latinos al personaje: jerga, calor humano, un poco de español".

La serie, producida por Amazon MGM Studios y estrenada en abril, gira en torno al asesinato de Adam, el esposo de una mujer que ahora vive con su cuñada criando al hijo de ambos. Entre secretos, traiciones y relaciones tensas, The Better Sister no oculta su espíritu dramático. "Tiene de todo: giros, cama, emociones extremas. Es casi una telenovela norteamericana", asegura Sloyer, quien no oculta su amor por ese género. "Mi papá y yo veíamos Pedro el escamoso. Betty la fea era fija en mi casa".

Aunque muchos lo reconocen por sus papeles en televisión o streaming, el propio Sloyer admite que muchos fans lo identifican aún más por sus incursiones en el mundo gamer. "En un avión, alguien me pidió una firma como Javier Escuella. Y claro, uno lo hace con mucho amor. Todo lo hacemos por la audiencia", afirma.

Un Latin Lover moderno

La química con Jessica Biel fue clave para lograr la intensidad de las escenas. Tras devorar el guión, Sloyer fue llamado a una prueba con la actriz, y tres días después ya estaban en el set, rodando escenas íntimas y emocionalmente intensas. "Es mi primera vez haciendo este tipo de escenas. Jessica tiene más experiencia, pero creo que eso también nutre la dinámica", confesó.

Y aunque no puede revelar sus próximos proyectos, Sloyer se mostró conmovido por la respuesta del público. "Estar número uno en la plataforma es lindo, pero lo que más me emociona es recordar cómo me empujaban y apoyaban mis colegas latinos en el set. Había mucho cariño, muchos guiños diciendo 'dale, tú puedes'. Y claro, no faltaba el tintico".

The Better Sister fue filmada en su totalidad en Nueva York, el actor estaba en casa. Desde allí, Sloyer reflexiona sobre su carrera y la identidad cultural que aporta a cada uno de sus personajes. "Poner a un latino en medio de una historia de familia tradicional americana y ver qué mezcla de energía se crea... eso es lo que me gusta explorar".

Aunque no reveló detalles sobre su música favorita, sí sugirió que su personaje podría escuchar reggaetón, algo entre J Balvin, Maluma y Juanes, pero también Shakira. "Como todos los personajes de esta serie, tiene una cara pública... y otra más íntima".

Con su carisma, talento y herencia cultural, Gabriel Sloyer no solo redefine al latin lover contemporáneo, sino que se posiciona como una figura clave en el nuevo Hollywood donde los matices latinos ya no son un estereotipo, sino una fortaleza.