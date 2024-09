Ya lo sabemos, es difícil de creer, pero han pasado 10 años desde que esos hits de 2014 comenzaron a dominar nuestras playlists.

¿Quién no recuerda esas canciones que fueron el alma de las fiestas, los viajes en carretera y hasta los momentos más sentimentales? Artistas como Enrique Iglesias, Nicky Jam, Shakira, y J Balvin marcaron el ritmo de aquel año, y ahora en 2024 celebramos el aniversario de esos éxitos que, a día de hoy, todavía nos hacen bailar.

El 2014 estuvo lleno de sonidos que fusionaron géneros como el reguetón, la bachata y el pop. Hablemos de "Bailando", ese mega éxito de Enrique Iglesias junto a Gente de Zona y Descemer Bueno. Fue una combinación perfecta de flamenco, reguetón y pop que arrasó en todo el mundo, llevándose premios en los Latin Grammy y rompiendo récords con más de mil millones de vistas en YouTube. Incluso una década después, sigue siendo una de las canciones latinas más reproducidas en plataformas como Spotify.

Otro tema inolvidable es "Travesuras" de Nicky Jam, que marcó su regreso triunfal tras una pausa en su carrera. Lanzada en enero de 2014, se convirtió rápidamente en un himno del reguetón, devolviendo a Nicky al escenario internacional y dominando las listas de éxitos por semanas.

No podemos dejar de mencionar a Shakira, quien en ese mismo año nos regaló colaboraciones épicas como "Can't Remember to Forget You" junto a Rihanna, y el himno del Mundial, "La La La (Brasil 2014)". Estos temas no solo dominaron los charts, sino que reafirmaron su posición como una de las artistas latinas más grandes del mundo.

Y cuando se trata de éxitos de fiesta, "Fireball" de Pitbull y "Uptown Funk" de Mark Ronson con Bruno Mars siguen siendo clásicos en cualquier playlist de discoteca. Aunque pasaron 10 años desde que estos temas encendieron las pistas de baile, continúan siendo imprescindibles para cualquier celebración.

Estos éxitos no solo definieron un año, sino una generación, y ahora, a una década de su lanzamiento, siguen siendo tan relevantes como entonces, demostrando que la buena música no tiene fecha de vencimiento.

¡Hora de sentirte viejo! Repasa los hits que cumplen 10 años aquí

1. Can't Remember to Forget You - Shakira ft. Rihanna

Lanzamiento del sencillo: 13 de enero de 2014

2. Travesuras - Nicky Jam

Lanzamiento del sencillo: 27 de enero de 2014

3. Odio - Romeo Santos ft. Drake

Lanzamiento del sencillo: 28 de enero de 2014

4. 6 AM - J.Balvin ft Farruko

Lanzamiento del sencillo: 30 de enero de 2014

5. Adrenalina - Wisin ft. Jennifer Lopez, Ricky Martin

Lanzamiento del sencillo: 18 de febrero de 2014

6. Ojos color sol - Calle 13 ft Silvio Rodríguez

Lanzamiento del sencillo: 18 de febrero de 2014

7. Decidiste dejarme - Camila

Lanzamientodel sencillo: 24 de marzo de 2014

8. Humanos a Marte - Chayanne

Lanzamiento del sencillo: 20 de abril de 2014

9. Shower - Becky

Lanzamiento del sencillo: 23 de abril de 2014

12.- Bailando - Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Gente de Zona

Lanzamiento del sencillo: 11 de abril de 2014

11. La La La (Brasil 2014) - Shakira ft. Carlinhos Brown

Lanzamiento del sencillo: 24 de abril de 2014

12. Creo en mí - Natalia Jiménez

Lanzamiento del sencillo: 31 de mayo de 2014

13. Brasil decime que se siente - Hinchas de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Brasil

Popular en el verano de 2014

14.- Ay vamos - J Balvin

Lanzamiento del sencillo: 22 de julio de 2014

15. Fireball - Pitbull ft John Ryan

Lanzamiento del sencillo: 23 de julio de 2014

16. Tu respiración - Chayanne

Lanzamiento del sencillo: 11 de agosto de 2014

17.- Tus Besos - Juan Luis Guerra 4.40

Lanzamiento del sencillo: 25 de agosto de 2014

18. Flor Pálida - Marc Anthony

Lanzamiento del sencillo: 17 de octubre de 2014

19.- Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Lanzamiento del sencillo: 10 de noviembre de 2014

20. Por fin - Pablo Alborán

Lanzamiento del sencillo: 11 de noviembre de 2014