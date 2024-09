Lee en inglés aquí

Hacía falta que escribiera un libro para que Eva Méndes le diera a los fans lo que venían suplicando por años: una ventanita a su vida con Ryan Gosling.

La relación entre ellos ha sido tan privada en la más de una década que llevan juntos, que el mundo se enteró que estaba embarazada de su primera hija Esmeralda, dos días antes del parto. De la segunda, Amada nadie se enteró.

Pero ahora, esta actriz, modelo, empresaria y ahora autora, está recorriendo los medios hablando de 'Desi, mami y las infinitas preocupaciones ' y no se está guardando nada de su vida familiar. ¡Por fin!

En una entrevista para la edición de octubre de Vogue México y Latinoamérica, donde aparece en la portada, Mendes habló sobre su trayectoria y la inmensa presión que se puso a sí misma para demostrar que los sacrificios de su familia no fueron en vano.

Sus padres llegaron a Estados Unidos con poco más que esperanza, y fue esa determinación la que moldeó a Mendes en la mujer resiliente y exitosa que vemos hoy. También ha influido en la familia que ha construido con Gosling e incluso ha creado una nueva versión de él.

"Sentía el peso, en un sentido positivo, de unos padres que emigraron a Estados Unidos, y casi enseguida nací yo. Quería hacer algo que demostrara que sus sacrificios tenían sentido." Desde temprana edad, Mendes supo que tenía que esforzarse por algo grande. "No sabía qué era, pero sabía que tenía que hacer algo que me permitiera decir: 'Mami, te voy a comprar una casa'", recordó con la voz llena de emoción.

Ese sueño, la visión de comprarle una casa a su madre, se convirtió en el pilar de su motivación. Mendes compartió cómo, de niña, le escribía notas a su madre prometiéndole que algún día cumpliría ese sueño.

"Mi mamá aún conserva notas que escribí a los siete u ocho años, diciéndole 'te voy a comprar una casa'. Esa era mi motivación."

Eva Mendes, Will Smith y Miami

A pesar de no haberse graduado de la universidad, Mendes encontró su camino en el mundo del entretenimiento, aunque de manera poco convencional. "Lo primero que hice fueron videos musicales. No fue modelar en el mundo de la alta moda ni nada de eso," se rió. Uno de esos videos fue el de Will Smith, "Miami".

A medida que la carrera de Mendes despegó, desde videos musicales hasta películas importantes como *Training Day*, nunca perdió de vista sus raíces. "Hay dos cosas muy cubanas en mí. Una es mi capacidad para transformar algo malo en humor, y la otra es la ansiedad. No sé si eso es solo cubano, pero los cubanos somos ansiosos."

Criando una familia con Ryan Gosling

Su orgullo cubano también se extiende a su vida familiar, especialmente en cómo ella y Gosling crían a sus dos hijas, Esmeralda y Amada.

La relación entre Mendes y Gosling, que comenzó en 2011, siempre ha sido admirada, no solo por su historia de amor, sino por cómo Gosling ha abrazado la herencia cubana de Mendes. "Él tiene un cubanazo adentro que no me explico," se rió Mendes, haciendo referencia a cómo Gosling se ha sumergido por completo en la cultura cubana.

Sus hijas lo llaman "Papi," una clara señal de su integración en el estilo de vida cubano. Mendes recuerda el momento en que Gosling probó por primera vez los frijoles negros y el arroz con leche de su madre: "Fue como si dijera, '¿Cómo pude vivir todos estos años sin probar esto?'" bromeó. "A veces es más cubano que yo," agregó, explicando además cómo sus estilos de crianza se alinearon desde el principio, especialmente cuando se trata de ser protectores con sus hijas. "Soy la típica mamá cubana que dice: 'No te quedas a dormir en esa casa porque no los conozco bien'. ¿Y sabes quién más es así? ¡El cubano Ryan!"

Mendes se llena de orgullo al hablar de Gosling, no solo como su pareja, sino como un padre que ha adoptado por completo su herencia. Reconoce lo natural que ha sido su relación, cómo nunca tuvieron que ajustarse el uno al otro. "Nos alineamos desde el principio," dijo con una sonrisa.

Mendes ha dicho que no sabe si volverá a la actuación. Sin embargo, ha retomado el modelaje. Además de la impresionante sesión de fotos para Vogue, es la imagen de la temporada de invierno de la empresa de su amiga Stella McCartney, o como la mamá de Eva y todas las demás mamás latinas la llaman, "Estela."

Tras años de proteger la privacidad de su familia con Gosling, ha estado apareciendo en programas de entrevistas y publicaciones de renombre para promocionar su primer libro como autora: 'Desi, Mami y las infinitas preocupaciones'. Se trata de un libro infantil, publicado en inglés y en español sobre una pequeña ansiosa. "Así era yo", admite.

Y hablando de ansias, también el público está ansioso por verla de nuevo en una alfombra roja - o cualquier evento, a decir verdad, con Ryan cubano, o en cualquier versión del artista canadiense. Ya hace muchos años que no se presentan juntos.