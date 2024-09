Parece que el músico caído en desgracia R. Kelly se identifica con lo que está viviendo Sean 'Diddy' Combs tras su detención bajo acusaciones de tráfico sexual y abusos... y este no se cree nada.

Según 'RadarOnline', el fenómeno del R&B que fue condenado por cargos similares a los del jefe de Bad Boy Entertainment, se niega a creer ni una sola palabra de lo que le digan sobre Diddy debido a su propia experiencia con las autoridades federales.

Kelly, nacido Robert Sylvester Kelly, fue condenado en el 2022 a nada menos que 30 años de prisión tras ser declarado culpable de tráfico sexual y crimen organizado, incluidos actos de soborno y explotación sexual de un menor. Sin embargo y pesar de su encarcelamiento, siempre ha afirmado que es inocente.

"No me creo nada de esta mie***. Me puedes hablar de Puffy, me puedes hablar de cualquiera. Me puedes decir en las noticias, el tiempo, el cielo es azul, y no me lo voy a creer [eso]", declaró el cantante de 57 años, según el medio.