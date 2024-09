La histórica rivalidad entre Mariah Carey y Jennifer Lopez ha sido un tema candente desde los inicios de los 2000, y todo comenzó con la icónica frase de Carey: "I don't know her" (No la conozco).

Durante una entrevista en un programa alemán, cuando se le preguntó sobre Jennifer, Mariah lanzó la ahora legendaria frase que se interpretó como una gran indirecta sobre su fría relación. Desde entonces, el supuesto conflicto entre ambas divas ha sido alimentado por varias interacciones y comentarios indirectos a lo largo de los años.

La tensión se intensificó en ese momento debido a disputas relacionadas con la música. Carey sugirió que su exmarido, Tommy Mottola, quien fue un influyente ejecutivo de la industria, estuvo detrás de algunos movimientos para beneficiar la carrera de Jennifer en detrimento de la suya, especialmente con la canción "I'm Real", que utilizó un sample que inicialmente iba a ser para Mariah​ Carey.

A pesar de los rumores, Jennifer ha tratado de desviar la atención, diciendo en varias ocasiones que no tiene ningún problema con Mariah. Sin embargo, no fue tan convincente cuando, en 2015, fue vista revisando su teléfono durante una actuación de Mariah en losBillboard Music Awards​.

Cara a cara en un importante escenario

Ahora, las dos leyendas están programadas para compartir el escenario en el especial del 50 aniversario de los American Music Awards el próximo 6 de octubre,lo que ha encendido la curiosidad de los fans. Será interesante ver si habrá alguna interacción directa entre ellas o si mantendrán su distancia.

El evento de dos horas contará con actuaciones de grandes artistas como Brad Paisley, Chaka Khan, Gladys Knight, Green Day, Jennifer Hudson, Kane Brown, RAYE, y los superestrellas del K-pop Stray Kids.

También habrá invitados especiales y presentadores como Carrie Underwood, quien ha ganado 17 AMAs a lo largo de su carrera, además de Gloria Estefan y el carismático Jimmy Kimmel, quien ha sido anfitrión del evento en cinco ocasiones​, pero por supuesto, lo que todos estaremos esperando será la reunión entre Jennifer y Mariah.

Según CBS en un comunicado oficial, este especial será "una celebración de medio siglo de música innovadora, momentos icónicos y actuaciones inolvidables que marcaron la historia de la cultura pop".

La última edición de los AMAs se transmitió en noviembre de 2022, por lo que este especial marca el regreso del evento. Además, los AMAs en su formato regular estarán de vuelta en mayo de 2025.