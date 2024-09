Thalía y María Becerra unirán sus voces durante las conferencias de la semana Latin Billboard, que se extiende entre el 14 y el 18 de octubre, para hablar de un tema importantísimo para ambos: la salud mental. Las dos estrellas de la música latina son dos de los muchos artistas que han unido sus voces para crear conciencia sobre el tema.

Estas dos estrellas han usado sus redes para compartir su ansiedad, preocupaciones y momentos difíciles. Ahora lo harán en el escenario del The Fillmore, en el teatro Jackie Gleason de la ciudad de Miami Beach, en los paneles de este evento, que cumple 35 años y es uno de los más importantes de la música latina, a nivel mundial.

A continuación te compartimos a algunos de los famosos que se han puesto en pie de lucha tras sufrir problemas de salud mental para convertirse en inspiración de quienes los admiran y siguen.

Thalía

La talentosa cantante mexicana, quien se ha convertido en una de las artistas más influyentes por el tipo de contenido que suele subir a sus redes sociales, es una de las voceras más reconocidas en la lucha contra los problemas de salud mental, tal y como lo demostró en el 2021 cuando lanzó en su cuenta de Instagram una campaña con la que buscaba crear conciencia y llamar a quienes sufren ese padecimiento a atenderse.

María Becerra

La reconocida cantante argentina, quien recientemente sufrió la pérdida de un embarazo, decidió desintoxicarse de las redes sociales cansada de las críticas que solía recibir, las cuales le provocaron hasta ataques de ansiedad y pánico.

"He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa. Se siente horrible todo esto; experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir, como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor, cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, ¡con todo!", comentó en julio del 2024.

Cazzu

La también argentina Cazzu es otra de las celebridades que decidieron cerrar sus redes sociales por salud mental. En su caso fue por la cantidad de comentarios que recibió a raíz de su ruptura de Christian Nodal y la posterior confirmación del noviazgo y posterior boda de este con Ángela Aguilar.

"Yo trato de tener la mejor relación con todo, particularmente con las redes. Es más un trabajo… A veces a nosotros como que nos genera esa ansiedad, como comprobarle a la gente quiénes somos realmente y es una imposibilidad", publicó en su momento.

Gala Montes

La actriz mexicana, quien forma parte de la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México' ha aprovechado la plataforma que le da el programa más visto de Televisa para hablar de la importancia de cuidar la salud mental, sobre todo cuando eres víctima de constantes ataques, como los que ella sufrió por parte de Adrián Marcelo, a quien le terminó ganando la batalla y consiguió que este abandonara el reality show.

"A pesar de que siempre hemos pensado que la ansiedad es mala, creo que podemos sacar mucho provecho y si no fuera tan ansiosa como soy, no habría logrado todo lo que he logrado", relató la joven durante una dinámica, mientras Adrián Marcelo aseguraba que usaba la bandera de la salud mental para causar lástima.

Arath de la Torre

El presentador del programa Hoy fue, al igual que Gala Montes, golpeado por los problemas de salud mental que padece, incluso fue tachado por Adrián Marcelo de lo peor, al asegurarle que debe medicarse todo el día para no perder los estribos y explotar.

"Nunca le recuerden su pasado a alguien que esta intentando cambiar su presente", dijo Arath frente a las cámaras tras las agresiones de las que llegó a ser objeto y que lo llevaron a contemplar dejar el show.

Nicola Porcella

El presentador peruano, quien adquiriera gran fama tras terminar segundo en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, es otra de las celebridades que no ha parado de hablar de su salud mental, pues hay que recordar que por mucho tiempo fue considerado como el hombre más odiado del Perú por unas historias que, asegura, le inventaron.

"Yo sufro de depresión y tengo que decirles que si gane. Gane una nueva oportunidad de vida Gane volver a sentir pasión por lo que hago Gane aprender a soltar y perdonar Gane que mi familia volviera a ser feliz Gane al 1% Y fue México quien me ayudó y me salvó", aseguró Porcella 

Yo sufro de Depresión y tengo que decirles que si gane.

Gane una nueva oportunidad de vida

Gane volver a sentir pasión por lo que hago

Gane aprender a soltar y perdonar

Gane que mi familia volviera a ser feliz Gane al 1%💚

Y fue México quien me ayudó y me salvó ❤️ — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) August 5, 2024

Lele Pons

Aunque en los escenarios y en las pantallas de televisión veamos un rostro, eso no quiere decir que esa sea la cara que siempre tengan nuestras estrellas favoritas, tal y como es el caso de Lele Pons, quien no solo tiene que lucha contra su salud mental, sino que también sus TOC.

"Creo que es importante normalizar el hecho de hablar de salud mental sin demonizar el tema ni sentirnos avergonzados. Buscar lo positivo y dar alegría al mundo me hace hoy más fuerte, el humor es para mí un mecanismo de defensa", declaró en abril del 2023 en entrevista con Cosmopolitan.

Karina Banda

La presentadora mexicana es solo una de las integrantes de "Desiguales" que día a día tiene una lucha constante contra la ansiedad, la cual ha sabido afrontar con la cabeza fría y el hambre de no dejarse derrotar.

"Siempre les he contado un problema con el que tengo que vivir todos los días y trabajo mucho en ello. Me afecta mi día a día, soy muy ansiosa. Muchas cosas me causan ansiedad", compartió en el set de "Desiguales".

Adamari López

Si hay alguien que ha afrontado varias pruebas en esta vida, esa es Adamari López, pues no solo tuvo que hacer frente al cáncer, sino que también al abandono de Luis Fonsi, a su lucha contra el peso y a su más reciente separación de Toni Costa, el papá de Alaïa, su única hija.

""Era una tontería, pero yo estaba agobiada con tanta cosa y lo recuerdo claramente de lo que yo tenía ganas era de estrellar el carro y no tener tanto problema en ese momento", contó en "Ada y Chiqui de Show" tras una crisis existencial que tuvo cuando aún era pareja del cantante de "Despacito".

Selena Gómez

Además de las estrellas latinas, también en Hollywood se dan casos muy graves de luchas contra la salud mental, siendo Selena Gómez una de las máximas referentes de esta batalla y una de las principales abanderadas de esa lucha incansable.

"No puedes forzar a nadie a mejorar, no funciona así. Había mucha gente que se preocupaba por mí y que quería que hiciera cosas para las que no estaba preparada. Toqué fondo y tenía que evolucionar a mi ritmo. Es importante hablarse a uno mismo con cariño, aunque no lo haya entendido en mis inicios", comentó Selena, en marzo del 2024, en el marco de una conferencia en la que se habló de la salud mental.

Demi Lovato

Otra referente de la escena internacional que ha sufrido con este tema es Demi Lovato, quien fue diagnosticada con trastorno bipolar, lo que la llevó a someterse a cualquier cantidad de tratamientos y a estar hospitalizada una y otra vez.

"Creo que el rayo de esperanza empezó cuando comencé a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Y eso era algo que antes me resultaba muy extraño porque estaba muy, muy acostumbrada a no ver esperanza. Me sentí como si hubiera tocado fondo y supe lo que tenía que hacer, que era vivir una vida en recuperación. Y eso fue algo que rechacé durante mucho tiempo", se sinceró en junio del 2024.