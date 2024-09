La transformación física que ha enfrentado el cantante colombiano Sebastián Yatra en los últimos meses ha sido radical, pasando de ser alguien naturalmente alto y delgado a ser una máquina de músculo con varios kilos menos y un físico envidiable, que le llevó directo a la portada de la revista Men's Health el pasado mes de mayo y que dejó muchas críticas positivas por parte de sus seguidores.

Pero ese cambio no fue el único porque recientemente habló sobre otra cirugía estética que se practicó y de la que pidió dejar atrás el tabú relacionado a ello.

Yatra respondió durante una visita a Los 40 la razón por la que visitó España hace pocos días y también dió contexto a una imagen que publicó en su canal de WhatsApp, donde aparecía sobre una camilla en lo que parecía ser un tratamiento estético relacionado con el cabello.

Ahora, en la emisora, Yatra explicó que el año pasado se sometió a una cirugía de implante capilar para corregir una temprana ausencia de cabello que podía derivar en una calvicie, especialmente del lado derecho de su cabeza, y que ahora solo se encontraba en una visita de rutina para verificar que todo caminara de la manera correcta.

"La gente le pone mucho tabú a esas cosas. Mi papá es calvo, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que es donde viene la calvicie, era calvo. Le llegaba el pelo hasta aquí", comenzaba Yatra tocándose la parte interior derecha de su cabellera con rulos.

"Yo ya tenía el pelo con la línea muy alta, entonces me contaron de un doctor increíble en Madrid y fui el año pasado donde él y me puso pelito por acá. Ahora me toca ir a las consultas para que vean que todo está bien. Un injerto de toda la vida, ¿quién no se ha hecho un injerto?", señaló entre risas el vocalista de 'Traicionera'.

La cirugía del cabello no es el único procedimiento al que se ha sometido Yatra

Si hay algo que ha caracterizado con el tiempo a Yatra es la sinceridad. Ante las constantes preguntas de los medios por su música, su vida sentimental o su físico siempre ha intentado complacer a los suyos con las respuestas. Por ello, en 2019, también explicó que tenía un complejo y que esto lo llevó a pasar por quirófano estético por primera vez en su vida.

En aquella ocasión Yatra se presentó en una rueda de prensa para la promoción de 'Fantasía', su segundo disco, y un periodista quiso aclarar los rumores de que se había sometido a una cirugía estética, algo que afirmó ante los medios sin problemas explicando que estaba relacionados con inseguridades con sus orejas.

"Yo tenía las orejas muy salidas, entonces me las pegué un poquito", no sin antes imitar el gesto de cómo las tenía antes y provocar risas en la sala.

Pero ante una nueva pregunta de los periodistas en la sala, lo que sí negó rotundamente es que haya corregido alguna imperfección de su nariz.

De cualquier manera, con pelo o sin él, o con orejas grandes o chicas, Yatra se encuentra trabajando en nueva música y prueba de ello fue el tema 'Los Domingos', que lanzó como un adelanto de lo que podría ser su cuarto álbum de estudio tras el exitoso 'Dharma' de 2023.