Mel Gibson sigue firme en su deseo de dirigir 'Arma Mortal 5', así lo dejó en claro durante una entrevista en la que le preguntaron directamente si la película finalmente algún día se iba a hacer o si, como decía su compañero 'Murtaugh' en el filme, "ya estaba muy viejo para eso".

Gibson contestó que si bien sí estaba muy viejo para "esa cosa", creía que podía fingirlo, e inmediatamente comenzó a hablar del "hombre que dirigió todas las Arma Mortal", Richard Donner.

Eso bastó para que se le arrugara el corazón y al borde de las lágrimas dijera: "de repente me he puesto emocional como un idiota, pero como trabajé con él en seis películas y él estaba escribiendo el guión con 90 años, y aunque lo tenía muy avanzado, él me dijo escucha, ¿si estiro la pata tú lo harías?, y le dije que se callara; pero se murió. Esto se lo dijo (Donner) a su esposa, al estudio y al productor, así que sí, voy a dirigir la quinta".

Mel Gibson tiene una noticia que daros... y ES LA OSTIA👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/2PxprJbQ1S — Doctor Frusna (@doctorfrusna) September 29, 2024

Claramente, esto bastó para emocionar de nuevo a todos los fanáticos de la franquicia que la han esperado por años. El fallecimiento de Donner en 2021 fue un momento decisivo para Gibson, quien había estado involucrado en la planificación de la secuela incluso antes de que Donner falleciera.

El protagonista y director de 'Corazón Valiente' trabajó en conjunto con Richard Wenk ('El Justiciero' y 'Jack Reacher: sin regreso'), para pulir la historia y terminar el guión. Gibson asegura que se divirtió mucho durante este proceso y que está satisfecho con el resultado, porque será un film de acción, divertida, pero también dramática, aunque promete seguir el mismo tono que ha caracterizado a la franquicia desde su debut en 1987

Mel Gibson regresará en su icónico papel de Martin Riggs, y aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se espera que Danny Glover también regrese como su compañero Roger Murtaugh, replicando la química que los hizo tan populares en el cine de acción.

La película será una continuación directa de las anteriores, manteniendo la esencia de las clásicas "buddy cop movies" que popularizaron estos personajes​.

Uno de los mayores desafíos para Gibson ha sido sortear los cambios internos en Warner Bros., que han retrasado un poco la producción. Aunque la película aún no tiene una fecha de inicio de filmación, Gibson ha sido claro al decir que el proyecto sigue adelante y que es solo cuestión de tiempo antes de que se confirme oficialmente. Su enfoque está puesto en hacer justicia al legado de Donner y en ofrecer una película que satisfaga tanto a los fanáticos de siempre como a las nuevas generaciones.

Esta quinta entrega de 'Arma Mortal' marcaría el regreso de Gibson no solo como actor, sino también como director, aunque también le representa otro desafío, ya que hace poco confirmó que está en etapa de preparación la segunda parte de 'La Pasión de Cristo', una película que podría ser altamente demandante para Gibson y su equipo de producción.

Por ahora, 'Arma Mortal' es un proyecto que, según sus propias palabras, le permitirá honrar a un amigo cercano y mentor. Aunque muchos detalles de la trama permanecen en secreto, el hecho de que Gibson esté al mando elevó las expectativas sobre lo que será un emotivo y explosivo cierre para la saga​.