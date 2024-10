Un video difundido ampliamente en TikTok, presuntamente del año 2001, reveló de manera inédita la historia que pocos conocían sobre los orígenes del reggaetonero puertorriqueño Don Omar, que inicio su carrera como corista del reconocido dúo del movimiento urbano, Héctor y Tito.

Previo al fenómeno global que representó el lanzamiento de su primer disco titulado 'The Last Don' en 2003, Don Omar encontró carrera musical de la mano del par y en especial gracias a Héctor 'El Father', quien impulsó su trayectoria hasta convertirse en el reconocido cantante de hoy en día.

Antes de volverse famoso, el apodado El Rey fungía como corista de los temas urbanos de Héctor y Tito pero también se aventuraba en otros géneros como la salsa y el merengue durante las presentaciones del dueto.

Incluso, parte del contenido que se ve y se escucha en el TikTok viral hace referencia a un sonido tropical y movido, bastante alejado del "perreo" que popularizó tiempo después.

En los comentarios la gente se sorprendió del talento que muestra Don Omar, con una voz y un oído que terminó siendo fundamental para que años después compusiera e interpretará temas como 'Pobre Diabla', 'Dile' o 'Luna'.

"Excelente, si fue corista es un excelente músico, mucho oído, definitivamente da la talla", escribió una usuaria mientras que otro señalaba que "ya el hombre tenía visión de que iba a pegar duro en la música".

La popularidad de Don Omar también venía en ascenso porque un año después, en 2002, fue uno de los colaboradores con su primer éxito 'Dale, Don, Dale' en el disco 'MVP', producido por Luny Tunes, Noriega y DJ Blast, donde participaron otros exponentes como Nicky Jam, Tempo, Plan B, Zion y Lennox y Yaviah.

Desde entonces su presencia con Héctor y Tito se fue haciendo cada vez más grande, llegando a tener algunos coros en la canción 'Baila Morena' y posteriormente fue artista colaborador en 'Amor de Colegio', antes de la disolución del par en 2004.

Tras la separación, Tito pasó a apodarse 'El Bambino' mientras que Héctor tomó 'El Father' como su nombre artístico.

La relación entre Don Omar y Héctor 'El Father' se rompió y dio origen a una de las tiraderas más recordadas del género

Uno de los refranes más populares cita que en ocasiones "el alumno supera al maestro". Y esto pudo haber sido lo que marcó el punto de quiebre entre Don Omar y Héctor 'El Father'.

El éxito que obtuvo el autor de 'King of Kings' en los años siguientes habría causado recelo en Héctor, quien señaló en varias ocasiones que todo lo que obtuvo fue gracias a su apoyo, que no fue recompensado.

Por ello en 2006 nació 'Ombe No' (Hombre no), en la que 'El Father' "destroza" a Don Omar con presuntas verdades de su relación.

En la pieza Héctor denuncia que Don Omar se portó mal con él a pesar de haber sido quien impulsó su carrera desde un inicio. Además, menciona que nunca pegó un tema cuando pertenecía a un dueto con Yanuri

"Mera cabrón a mi usted no me venga con un falso, que yo le puse tenis cuando usted estaba descalzo" o "Puedes comprar 30 Denny's, puedes comprar 80 Bentley, pero no puedes comprar el respeto de tu barrio. Ni el respeto de tu isla", son algunas de las frases que destacan especialmente por la crudeza.

Aunque nunca contó con una respuesta oficial por parte de Don Omar, 'Ombe No' se convirtió en una de las tiraderas más recordadas del género e inició un camino donde Héctor 'El Father' comenzó a enemistarse con muchos de los artistas urbanos de Puerto Rico hasta lanzar 'The Bad Boy', su último disco oficial del que se desprenden éxitos como 'El Teléfono', junto a Wisin y Yandel, 'Rumor de Guerra' o 'Sola'.

Tras ello Héctor 'El Father' se retiró de los escenarios y siguió su vida predicando la palabra de Dios, uniéndose al grupo de exreggaetoneros que pasaron a hacer música cristiana, bajo su nombre real Héctor Delgado.