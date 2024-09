Desde que presentó 'Atrevete-te-te' con su exgrupo Calle 13, el artista puertorriqueño Residente ha estado inmiscuido en polémica. Comentarios, afirmaciones, ideologías, y hasta peleas con varios integrantes del género urbano han formado parte de su día a día por años.

Sin embargo, nadie hubiese pensado que el cantante tuviese muy claro y conociera el ambiente del que estaba rodeado a Sean 'Diddy' Combs, preso hoy en día por cargos legales de tráfico sexual, entre otros crímenes.

¡Tenemos la prueba y data de casi 20 años atrás!

En la canción 'Pi-di-di-di + Intel-Lú (Puffy Hablando)' lanzada en 2005 por Calle 13, Residente lanza una tiradera muy fuerte a Diddy, con nombre y apellido. Nada de insinuaciones para los hermanos René Pérez y Eduardo Cabra, los integrantes del grupo urbano.

En el tema, incluido en su álbum debut titulado de manera homónima 'Calle 13', Residente habla sin tapujos sobre Diddy Combs y explica la razón de su intenso rechazo hacia el ex novio de Jennifer López ahora en la cárcel.

Al parecer, P. Diddy visitó Puerto Rico en 2004 y tenía como principal intención buscar reggaetoneros que promocionarán su marca de ropa, aprovechando el boom que tuvo el género urbano desde 2003 con artistas como Daddy Yankee o Don Omar.

En aquella ocasión René se habría entrevistado con él y este le habría ofrecido un patrocinio por una cantidad irrisoria, por lo que el vocalista lo tomó como una ofensa y le compuso la canción. Esa era la versión oficial, pero si escuchas la letra hay mucho más por detras.

¿Qué dice la letra de Residente a Diddy Combs?

El tema 'Pi-Di-Di-Di' destaca por una letra directa, agresiva y que contiene ofensas explícitas, que fue una característica recurrente del grupo que mezclaba sonidos de reggaeton, cumbia y rap.

Pero René no habla entre códigos sino que va directo a mencionar al autor de I'll Be Missing You, describiendo lo que parece ser el momento del encuentro donde recibió la oferta de patrocinio.

"Y al rato ese prieto me dijo y que se llamaba Puff Daddy, y que él era el Sugar Daddy de todos los Mack Daddys. Me salió de atrás pa'lante, bien bocón como altoparlante, así que lo escupí con salsa picante y al instante se puso de pie", espeta Residente en uno de los primeros segundos.

Luego la letra se vuelve aún más explícita e invita a P. Diddy a regresar a casa, pero dejando entre líneas que el puertorriqueño se hace respetar.

"Y después de eso, Puff Daddy regresó a los 'New Yores'. Un poco sato, menos hombre, con otro sobrenombre: 'P. Diddy, Mister P. Diddy'... Aquí esta tu bibi, Pa' que chupes un poco de leche borinqueña. Pa' que lo pienses dos veces antes de coger una leña. Pa' que cuando vengas pa' acá no hagas muecas, no hagas señas" entona Residente en el segundo verso.

De igual manera otras frases como "and these motherfuckers don't know who the fuck I am" o "Si Puff Daddy me ofrece un millón yo le digo que no", también forman parte de la canción.

Aunque directamente Residente no hace referencia directa a la acusación por tráfico sexual por el cuál P. Diddy se encuentra recluido en un centro de Brooklyn mientras deriva el juicio en su contra, queda claro que la prepotencia y sus intenciones de preferencias dudosas no cayeron muy bien en la isla.