El rapero Fat Joe aseguró que no recibió ninguna compensación por su participación en la película animada 'Happy Feet' de 2006.

Durante una entrevista exclusiva con IndieWire, el cantante, de ascendencia puertoriqueña y cubana, cuyo nombre real es Joseph Antonio Cartagena, declaró que, a pesar de haber prestado su voz para el personaje de 'Seymour', nunca recibió un pago por su trabajo en la película.

Fat Joe comentó: "Nunca vi ni un dólar de 'Happy Feet'... No sé qué pasó, pero no recibí nada". A pesar de que la película fue bien recibida por el público, el rapero dejó claro que no obtuvo ninguna retribución económica por su participación. Esta situación probablemente explica por qué fue reemplazado en la secuela de la película, 'Happy Feet 2', por el también rapero Common.

Al respecto, Warner Bros. Pictures, la productora de la película, no respondió a las consultas sobre este asunto, según informó IndieWire.

Pero más allá de esta controversia, Fat Joe sigue adelante con nuevos proyectos. Recientemente, firmó un acuerdo con Starz para su propio programa de entrevistas titulado 'Fat Joe Talks', el cual debutó esta semana primero por la App del canal. Su primer invitado fue Method Man, miembro del Wu-Tang Clan y actor en la serie 'Power Book II: Ghost', también de Starz.

Fat Joe, conocido por su capacidad para contar historias, tanto en su música como en sus entrevistas, ha construido una reputación como un entrevistador abierto y sincero. Según él mismo, su evolución personal y el sentirse más cómodo con su verdadera personalidad lo han llevado a esta nueva etapa de su carrera. En este contexto, el rapero ha dejado atrás su imagen intimidante para abrazar una faceta más amigable y sonriente frente a las cámaras, un cambio que atribuye en parte a un consejo de su amigo Dre, del dúo 'Cool & Dre', quien le dijo hace tiempo que: "A todos les gusta un gánster divertido".

Su llegada a Starz

Starz, el canal de televisión por suscripción, es conocido también por su asociación (y disputas) con el rapero Curtis "50 Cent" Jackson, quien ha producido varias series exitosas para la cadena. Lo que según Fat Joe, le ha creado una curiosa coincidencia, no solo por ser el segundo rapero con relevancia en el canal, si no porque en el pasado tuvo una disputa muy fuerte con 50 Cent, aunque actualmente ambos parecen haber dejado ese conflicto atrás y mantienen una buena relación.

Joe también le dijo a IndieWire: "50 y yo somos familia ahora, estamos bien. Ya ni siquiera me gusta escuchar canciones donde nos insultábamos. Starz es la casa que '50' construyó, y estoy feliz de estar aquí". También expresó su admiración por la trayectoria de 50 Cent, afirmando que su éxito debería ser estudiado en las universidades.

En cuanto a su propio camino hacia la televisión, Fat Joe mencionó que su incursión en este medio podría haber llegado antes si no fuera por la caída del productor Harvey Weinstein. Según el rapero, un importante acuerdo que le habría generado "cientos de millones de dólares" se vino abajo en 2017 tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Weinstein, quien era el productor principal del proyecto.

A pesar de estos contratiempos, Fat Joe sigue a pasos firmes en la evolución de su carrera, ahora como conductor de su propio programa en Starz.