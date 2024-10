La revista Time acaba de lanzar su esperada lista 'TIME100 Next', y no podíamos quedarnos fuera de la conversación. En esta selección, se destacó a los líderes más influyentes que están redefiniendo el mundo, ¡y muchas de ellas son mujeres que vienen pisando fuerte!

Desde la música, el cine y las pasarelas, nosotros quisimos traerte de ese listado, a las 13 talentosas mujeres que la están rompiendo en sus campos con una fuerza sin precedentes.

Ah, y un detalle súper importante: Time eligió a otras destacadas figuras del medio artístico para que hablaran sobre estas estrellas y que fueran ellos mismos quienes las describieran.

Aquí te compartimos sus palabras sobre ellas y las razones por las cuales no deberías perderlas de vista.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, a sus 25 años, ha logrado posicionarse como una de las líderes del pop actual. Con su carisma y humor, ha conectado con su audiencia de manera única, mientras sigue sorprendiendo con su habilidad para componer y contar historias.

Además, a pesar de su éxito global mantiene los pies en la tierra. Así es como la describió la cantante Christina Aguilera para la revista Time, destacando la dulzura y confianza con las que Sabrina afronta su futuro.

Victoria Monét



Para la actriz Yara Shahidi (Black-ish) "Victoria Monét personifica lo que significa ser una artista con mayúscula. Ya sea a través de los éxitos que ha escrito, su poderosa voz en temas como "On My Mama" o su impecable coreografía y su talento innegable, que le valieron este año sus tres premios Grammy.

Pero lo que realmente la distingue es la autenticidad, gracia y corazón que pone en todo lo que hace. Victoria honra a los artistas que la inspiraron y, al mismo tiempo, sigue innovando y dejando su propia huella. Su influencia va más allá de la música, impactando a todos quienes experimentan su arte".

Ashley Park

Para Tina Fey, Ashley Park vibra con una energía que no pasa desapercibida. Desde que la conoció en su audición para Mean Girls en Broadway, donde se llevó el papel de inmediato, Fey supo que Ashley era algo especial.

Con roles destacados en Emily in Paris, Joy Ride y Only Murders in the Building, Ashley siempre aporta frescura y relevancia a cualquier proyecto. Su capacidad para cantar, bailar y hacer reír es inigualable, y su presencia, tanto en el escenario como en la pantalla, es pura diversión. Fey predice que su carrera será tan larga que algún día la veremos cambiar los tacones por zapatos planos, pero nunca perderá su chispa.

Nicola Coughlan

Según Shonda Rhimes, Nicola Coughlan no solo es conocida por su brillante interpretación de la ingeniosa Lady Whistledown en 'Bridgerton', sino que es mucho más que su personaje. Nicola es una persona cálida, comprometida y generosa, que lucha por las causas en las que cree y deja una huella positiva en todos los que la conocen.

En la tercera temporada de Bridgerton, emergió como la protagonista, conectando con sus fans en todo el mundo y llenando cada espacio con su magia y alegría. Rhimes asegura que lo que Nicola ha mostrado hasta ahora es solo el principio de una carrera larga y exitosa. Y finalizó con un guiño a su famoso personaje: "Querido lector, lo mejor de Nicola aún está por venir..."

Beabadoobee

Para Gracie Abrams, escuchar a Beabadoobee por primera vez en 2017 fue un momento decisivo. Con su canción "Coffee", la cálida y nostálgica voz de Bea la convirtió en fan para siempre. Beabadoobee tiene una capacidad única de expresar sinceridad en todo lo que hace, algo que Abrams considera "realmente increíble".

Su álbum de 2024, This Is How Tomorrow Moves, refleja a una persona que ha experimentado el amor y el cambio profundamente. Sensible y auténtica, Bea destaca en un mundo donde tanto parece ser artificial o repetitivo. Abrams, quien tuvo el privilegio de verla en vivo durante el 'Eras Tour' de Taylor Swift, afirma que la magia y el talento de Beabadoobee fluyen con una naturalidad que la distingue, además de ser una persona amable y generosa. Su música es el soundtrack perfecto para atravesar los 20 años.

Kaia Gerber

Laura Dern (Pretty Little Liars) no escatima en elogios para describir a Kaia Gerber, (sí es hija de Cindy Crawford), destacando su espíritu brillante y su creatividad. Según Dern, Kaia no solo ha dejado huella como actriz, modelo y empresaria, sino que también es una persona profundamente curiosa y empática.

Dern la conoció desde que nació y ha sido testigo de su constante evolución. Una faceta que la sorprendió fue verla en su club de lectura, 'Library Science', donde Kaia reveló su amor por los libros y su capacidad para crear conexiones personales. Dern espera ansiosa ver cómo Kaia sigue creciendo y transformándose.

Ambika Mod

Para la actriz y creadora Mindy Kaling, Ambika Mod es ese tipo de actriz que te hace decir: "¡Wow, nunca he visto algo así!" Esto fue exactamente lo que sintió al verla interpretar a Emma en la miniserie de Netflix 'One Day'.

Ambika logró lo impensable: hacer llorar a millones de personas en todo el mundo mientras, al mismo tiempo, las hacía reír. Su personaje es una mezcla única de cinismo, vulnerabilidad, diversión y sensualidad, cualidades que hicieron que Kaling se convirtiera en fan de por vida, buscando todo lo que Ambika hará a continuación.

Adria Arjona

Y llegamos a la única latina del grupo. Cuando Richard Linklater pensó en el casting para 'Hitman' (2024), solo le bastó una entrevista por Zoom con Adria Arjona para tomar una decisión. "Sabía que tenía que ser ella", comentó Linklater para Time. Su carisma, inteligencia y energía desbordante la hicieron la elección ideal.

Adria no solo trabaja con dedicación, sino que también tiene una presencia magnética que hace imposible apartar la vista de ella. Para Linklater, es una actriz con un talento y espíritu tan fuertes que está convencido de que no hay nada que Adria no pueda lograr. Nota: por si no lo sabían es la hija de Ricardo Arjona y por estos días es pareja de Jason Momoa (Aquaman/Game of Thrones)

Kali Reis

Para Lily Gladstone (Reservation Dogs), Kali Reis no solo domina la pantalla con su imponente presencia física, sino que también destaca por su autenticidad y vulnerabilidad. Con una carrera como boxeadora profesional, Kali aporta a la actuación habilidades como la concentración, el control físico y la capacidad de escuchar y reaccionar con precisión.

Estos talentos, que han sido evidentes en su trabajo más reciente en 'True Detective', están acompañados de una honestidad emocional que resalta en cada interpretación. Como actriz y líder indígena, su autenticidad está profundamente conectada al amor, y esa fuerza es simplemente innegable.

Shaina Taub

Lin-Manuel Miranda describe a Shaina Taub como una pionera. En su musical Suffs, que narra la lucha de las mujeres sufragistas, Shaina no solo actúa, sino que también escribió el libro y la música, convirtiéndose en la primera mujer en ganar Tony Awards en ambas categorías.

Sus canciones son irresistibles, y su habilidad para crear personajes te deja completamente cautivado. Miranda, quien ha admirado a Shaina desde sus primeros días en el Public Theater, asegura que lo más emocionante de este año histórico es que Shaina apenas está comenzando, y todos estamos expectantes por lo que vendrá.

Anna Sawai

Encabezando la lista de 'Fenómenos' de los TIME100 Next tenemos a Anna Sawai. Y el actor Hiroyuki Sanada no tiene dudas: Anna Sawai puede interpretar cualquier papel, ya sea en la Tierra o en el espacio. En su primer trabajo juntos, 'Shogun', Anna asumió el desafío de protagonizar un drama de samuráis por primera vez.

Aprendió rápidamente habilidades como montar a caballo, luchar con una naginata y actuar en inglés y japonés de la era samurái, un idioma casi olvidado en la vida moderna. Sanada destaca la dedicación de Anna, quien incluso le llamaba los fines de semana para perfeccionar los diálogos. Su gracia y habilidad unieron al equipo occidental y japonés en el set, y su actuación fue tan poderosa que le valió un Emmy en septiembre, convirtiéndose en la primera actriz asiática en ganar en su categoría. Sanada está convencido de que su carrera solo seguirá creciendo.

Reneé Rapp

Busy Philipps, quien compartió pantalla con Reneé Rapp en 'Mean Girls', asegura que desde el primer segundo en su presencia, supo que estaba frente a una verdadera estrella. En sus 25 años en Hollywood, Philipps ha conocido a muchos, pero Reneé es diferente: su confianza, sentido del humor y talento parecen innatos.

En pantalla, es imposible apartar la vista de ella, y cuando canta, su voz pura y poderosa deja a todos boquiabiertos. Pero lo que realmente distingue a Reneé es su capacidad para ser siempre auténtica, sin necesidad de filtros. A sus 24 años, Reneé es, sin duda, una fuerza imparable.

Kat Graham

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, destaca el incansable compromiso de Kat Graham (The Vampire Diaries) con los más de 120 millones de personas obligadas a huir de sus hogares.

Para Kat, la causa de los refugiados es personal: su abuelo fue refugiado de Liberia y su abuela sobrevivió al Holocausto. Como Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR, Kat ha trabajado arduamente este año para visibilizar las crisis de refugiados en África, especialmente en Sudán, Sudán del Sur y Etiopía.

Grandi agradece el empeño de Kat por recordar al mundo que los refugiados llevan consigo sus talentos, habilidades y sueños a donde quiera que vayan.