La segunda semana de octubre arranca con uno de los platos más fuertes del año. Se trata del documental de Netflix en el que los hermanos Menéndez contarán su historia, de su propia voz.

Sin embargo, no es el único estreno esperado por los fans. "La Máquina, la serie de Gael García Bernal y Diego Luna también se estrena esta seamana en HULU, en Estados Unidos y Disney+ en América Latina. La serie marca, además, el retorno de Eiza González a los proyectos en español.

Además, es el estreno en cine de 'Brothers', la película protagonizada por Josh Brolin y Peter Dinklage, que cuenta la historia de unos hermanos gemelos criminales, que hace eco de la divertida historia 'Twins', de Arnold Swazenagger y Danny Devito.

Como si eso fuera poco, también se estrena "The Apprentice", donde se cuenta un episodio de la vida de Donald Trump.

Hay mucho para disfrutar y acá está todo.

7 de octubre

The Menendez Brothers (Netflix) – The Menendez Brothers | Official Trailer | Netflix

Celebrity Wheel of Fortune (ABC, Temporada 4)

Press Your Luck (ABC, Temporada 6)

Superman & Lois (The CW, Temporada 4; última temporada; movida desde el 17 de octubre)

Below Deck Sailing Yacht (Bravo, Temporada 5)

Ancient Aliens: Origins (History, nueva docuserie)

The Fight Life (ESPN, nueva docuserie)

Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii (Crunchyroll, nueva serie de anime)

8 de octubre

The Irrational (NBC, Temporada 2; movida desde el 1 de octubre)

Accused (Fox, Temporada 2; movida desde el 1 de octubre)

1000-Lb Sisters (TLC, Temporada 6)

Life Below Zero (National Geographic, Temporada 23)

House of Villains (E!, Temporada 2)

Citizen Nation (PBS, nueva miniserie documental)

9 de octubre

Abbott Elementary (ABC, Temporada 4)

Scamanda (ABC, nueva docuserie)

Starting 5 (Netflix, nueva docuserie)

La Máquina (Disney+, nueva serie dramática)

NHL on TNT Opening Week Doubleheader (TNT, Temporada 4)

American Pickers (History, Temporada 26)

Expedition Unknown (Discovery, Temporada 14)

Lost Monster Files (Discovery, nueva docuserie)

Bargain Block New Orleans (HGTV, nueva docuserie)

The Inheritance (BritBox, Temporada 2 de la serie dramática británica)

10 de octubre

Teacup (Peacock, nueva serie dramática)

Outer Banks (Netflix, Temporada 4A)

The Life and Movies of Ersan Kuneri (Netflix, Temporada 2)

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Netflix, nueva serie animada)

Citadel: Diana (Prime Video, nueva serie dramática)

Roller Jam (Max, nueva serie de competencias)

Sweetpea (Starz, nueva serie dramática)

The Hunt for Chameleon Killer (Sundance TV, nueva docuserie limitada)

Ruby and the Well (BYUtv, Temporada 4)

11 de octubre

Brothers (Prime Video)

Piece by Piece (En cines) – Piece by Piece | Official Trailer

Saturday Night (En cines) – SATURDAY NIGHT – Official Trailer (HD)

The Apprentice (En cines) – The Apprentice Trailer #1 (2024)

Disclaimer (Apple TV+, nueva serie dramática)

The Confidante (Max, nueva miniserie dramática)

Race Across the World (BritBox, Temporada 2 de la serie dramática británica)

Dragon Ball Daima (Crunchyroll, nueva serie de anime)

Gastronauts (Dropout, nueva serie de competencias)

12 de octubre

Demon Lord 2099 (Crunchyroll, nueva serie de anime)

13 de octubre