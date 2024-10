Si fueran peores personas, o los manejara alguien con un poquito de maldad, Gael García Bernal y Diego Luna deberían entrar en a la premiere de su nueva serie 'La Máquina', a través de un poster gigante de Matt Damon y Ben Affleck.

La música podría ser la de Ivy Queen..."quítate tú.." con una versión masculina. Y es que estos dos actores, cineastas y empresarios mexicanos han transformado décadas de amistad en un duo creativo histórico.

Y es que aunque Durante años hemos estado fascinados por la relación entre Ben y su alma gemela. No no nos referimos a su relación on-again, off-again con J Lo. Hablamos de su bromance de décadas con Matt, no superan a los carnales de oro de las producciones en español.

La historia de la amistad entre Affleck y Damon parece de esas que solo ocurren una vez en la vida. Pero la de Diego y Gael es mejor. No por comparar, pero es que son nuestros.

Ante las dudas, hace tan solo unas semanas nos brindaron un recordatorio de su envidiable química y carisma, al presentar juntos un premio completamente en hablando en español durante los premios Emmy.

Pero acá nadie está desmereciendo a Ben y a Matt pues aunque parezca mentira, los amigos mexicanos tienen más común con ellos de lo que imaginas. ¿No nos crees? Aquí te va.

Colegas pero, sobre todo, amigos

Si bien para muchos la amistad de Gael y Diego arrancó cuando ambos formaron parte del elenco de la telenovela 'El abuelo y yo', la realidad es que su amistad se remonta a la niñez cuando, como cuenta la revista Hola, los padres de Gael, al ver a la madre de Diego luchar por empujar su carrito por una calle empedrada, decidieron acercase a ayudar. Fue entonces que, según cuentan sus padres, Gael acarició la cara de Diego, un año menor que él.

Another blast from the past: Gael García Bernal and Diego Luna on the cover of a Mexican kids magazine. pic.twitter.com/m4tbIDWzvJ — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) July 18, 2020

Sin saberlo, se había sembrado la semilla de una dupla que años después haría de las suyas en el escenario global con la recordada película 'Y tu mamá también', que además impulsó la carrera del dos veces ganador del Oscar, Alfonso Cuarón. La química entre ambos actores fue una razón fundamental para que el film disfrutará de la adoración de la crítica mundial, convirtiendo a los dos en nombres familiares para el público latinoamericano.

Te puede interesar: Un amor poco conocido: Bradley Cooper comparte admiración por su amigo Guillermo del Toro

La película también sirvió para popularizar la palabra "charolastras" con la que muchos conocen a la dupla hasta el día de hoy. La palabra, según explican los personajes en una escena, es una mezcla entre "charol astral", el "charro lastra" y la mala pronunciación de la letra de la canción 'Should I stay or should I go'.

De igual manera,Ben y Matt son amigos desde la infancia, cuando veían películas y compartían grandes sueños de Hollywood en las calles de su Boston natal. Ambos consiguieron la fama global gracias a una pequeña película que ambos escribieron y que conquistó Hollywood en 1997: 'Good Will Hunting'. Con el film, ambos se convirtieron en lo que se conoce en el medio como household names con tan sólo 22 años de edad, en gran parte gracias a uno de los discursos más encantadores en la historia de los Oscar:

Pero más allá de su talento frente a la cámara, ambas duplas tienen otra cosa en común que los ha hecho destacarse por encima de sus pares: sus emprendimientos como empresarios.

Actores y empresarios

Si bien los cuatro han conseguido carreras destacadas en el campo de la actuación, su ambición los ha llevado a querer tomar las riendas de sus carreras detrás de la cámara también.

En el caso de Ben y Matt, juntos crearon en 2012 la productora de cine y televisión que llamaron 'Pearl Street Films', con la que firmaron proyectos de renombre como la primera película de la saga de Jason Bourne, protagonizada por Damon y Manchester by the Sea, protagonizada por el hermano menor de Ben, Casey Affleck. Además, Pearl Street produjo en televisión, destacándose el reality Project Greenlight, en el que Affleck y Damon ayudaban a directores noveles a producir sus primeras películas.

En 2022 cerraron la productora para abrir una nueva llamada Artists Equity, con la que produjeron en 2023 la aclamada 'Air', sobre el primer contrato entre Michael Jordan y Nike. También han producido toas las películas de Jennifer desde la reconciliación como 'Atlas' y la próxima 'El beso de la mujer araña'. De hecho, la división de los ingresos de esa empresa va a ser el punto más complicado de su divorcio.

Los charolastras, en cambio, tomaron una ruta un poco diferente al fundar en 2005, un festival de documentales llamado 'Ambulante' que actualmente sigue más fuerte que nunca, mostrando realidades sociales de Latinoamérica a través del género de no ficción. Pero la dupla decidió también pisar fuerte en el campo de la producción, fundando en 2018 'La corriente del Golfo', con la que desarrollaron la aclamada 'Cassandro', protagonizada por García Bernal.

Sus compañías productoras también le han permitido a los cuatro ejercitar sus músculos creativos ya que muchos de los proyectos producidos son protagonizados por ellos mismos y, salvo el caso de Damon, todas cuentan con varios proyectos que también han dirigido.

Ahora viene 'La Máquina', una serie que produjeron para HULU y Disney+, sobre un boxeador derrotado por la vida, que regresa gracias al apoyo de su mejor amigo. Está tan buena, que hasta lograron que Eiza González regresara a México para hacerla y es totalmente en español.

Sin duda alguna es difícil lograrlo en el mundo del entretenimiento. Pero tanto Damon y Affleck como Luna y García Bernal son un claro ejemplo de que el camino al éxito siempre se hace más llevadero cuando tienes a tu mejor amigo al lado.