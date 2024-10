La serie de Netflix, 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', no solo ha reabierto el debate sobre la terrible historia de los hermanos Menéndez, sino que ha traído de vuelta a los reflectores al dúo de pop ochentero Milli Vanilli.

En un giro inesperado, la nueva entrega de la serie de Ryan Murphy incluye varias canciones del grupo en su banda sonora, lo que ha generado una explosión de interés por estos artistas entre las nuevas generaciones.

Te puede interesar: El comentario de Diddy a Justin Bieber en una entrevista con Jimmy Kimmel no ha envejecido bien

Uno de los momentos más comentados de la serie es cuando los hermanos Menéndez tocan la canción 'Girl I'm Gonna Miss You' de Milli Vanilli durante el velorio de sus padres.

Aunque parece algo sacado de una ficción demasiado extravagante para ser real, lo cierto es que los hermanos sí incluyeron una canción de Milli Vanilli en el funeral.

Este detalle, que parece inverosímil, causó revuelo entre los espectadores, quienes han tomado las redes sociales para comentar lo extraña y desconcertante que fue esa elección musical.

El escándalo detrás de Milli Vanilli

Milli Vanilli, un dúo compuesto por Rob Pilatus y Fab Morvan, fue muy popular en los años 80 gracias a sus éxitos como 'Blame It on the Rain' y 'Girl You Know It's True'.

Sin embargo, su carrera colapsó cuando se descubrió que no cantaban sus propias canciones y que eran simplemente los rostros de las grabaciones de otros artistas. El escándalo, que salió a la luz en 1990, les costó su carrera y su Grammy al Mejor Artista Nuevo de ese entonces, convirtiéndolos en uno de los ejemplos más infames de fraude en la industria musical​.

Pero no todo es tan malo para este par de 'músicos'. Apesar del escándalo, 'Monsters' ha logrado que Milli Vanilli vuelva a estar en boca de todos.

Desde el estreno de la serie, el catálogo musical del dúo ha visto un incremento en reproducciones del 113% en plataformas como Spotify, lo que demuestra que incluso un grupo fundado en una mentira puede encontrar nueva vida a través de la cultura pop de hoy​.

La elección de incluir canciones de Milli Vanilli en el contexto de la serie no solo despertó curiosidad, sino que ha generado una ola de memes y reacciones de usuarios que, en muchos casos, están descubriendo el escándalo del dúo por primera vez.

Además, el tono oscuro de la serie y la forma en que combina lo macabro con detalles casi surrealistas como este, la han convertido en un rotundo hit entre las generaciones más jóvenes, que a su vez, han reavivado un interés masivo en esta oscura historia.