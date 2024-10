Los números en la taquilla de la segunda entrega de la historia del Joker han estado muy por debajo de las expectativas. La película apenas recaudó 40 millones de dólares en Estados Unidos, frente a los 70 millones pronosticados.

Como si eso fuera poco, el final del personaje interpretado por Joaquín Phoenix no ofrece muchas esperanzas de un futuro con él en el universo del hombre murciélago.

¿Es el fin de El Joker, o El Acertijo, como se conoce en español?

SPOILER SPOILER SPOILER

Si no quieres saber demasiado sobre la película

NO LEAS MÁS

Lo cierto es que el 'Batverse' poco a poco empieza a encaminarse de nuevo gracias al reinicio que llegó con el orden de James Gunn, quien tomó la dirección creativa de DC Comics en 2023 para intentar arreglar el desastre que tenían con sus líneas de tiempo derivadas de producciones como 'The Flash' o 'Justice League'.

Parte importante del reboot de la franquicia llegó con el lanzamiento de la aclamada película The Batman, protagonizada por el artista británico Robert Pattison. Y es justamente en esa producción donde se asoma el futuro de El Joker y nos enteramos de quién es el próximo actor a cargo del papel.

En una escena eliminada de esa cinta, estrenada en 2022, aparece El Joker, esta vez encarnado por el irlandés Barry Keoghan.

Sin embargo, la presencia del personaje no fue borrada por completo.El Joker también fue parte de The Batman durante una escena postcréditos en la que se les veía hablando en el Hospital Psiquiátrico de Arkham. Aunque se le ve borroso y de lejos, por la risa y la silueta se sabe quién es.

El Joker de Barry Keoghan

Los fans y publicaciones sobre la industria del cine en Hollywood han asegurado que Keoghan asumiría otra vez el rol de villano para la segunda parte de 'The Batman' que comenzaría a grabarse a inicios de 2025.

"No puedo decir mucho. La cámara me está mirando directamente. Veremos a dónde nos lleva eso. Una vez más, fue una experiencia increíble... y sí, no puedo decir (nada)", dijo el actor en una entrevista con la revista Variety.

Sin embargo deberá poner su agenda en orden teniendo en cuenta que Keoghan ha sido confirmado para aparecer en la película de Peaky Blinders, que concluirá la historia tras seis temporadas de emisión de la serie en Netflix.

Teniendo en cuenta que 'The Penguin', la aclamada serie de Colin Farrell que actualmente se transmite en la plataforma Max, continúa con los eventos al finalizar The Batman, no sería descabellado que la producción sirva como introducción al Joker de Keoghan de cara a la segunda parte.

Los fans esperan y nosotros también.