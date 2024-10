La serie de Netflix 'Monstruos' ha desatado un intenso debate sobre la compleja naturaleza del ser humano y las profundas heridas que pueden marcar una familia. En el centro de esta polémica se encuentra la interpretación de Javier Bardem como José Menéndez, un personaje que ha sido objeto de tanta fascinación como repulsión y que no le fue nada fácil.

El video en el que explica lo que le costó te va a impresionar.

En una entrevista reciente, el actor español reveló los desafíos y las motivaciones detrás de su papel, ofreciendo una mirada introspectiva al corazón oscuro de un hombre atormentado por su pasado.

Bardem ha destacado que su principal objetivo al interpretar a Menéndez no era juzgar al personaje, sino comprenderlo. "Honestamente, no necesitaba saber ni tener una opinión sobre él", confesó el actor. "En lo que más me concentré fue en profundizar en su pasado y en su propia historia cuando era niño."

A través de esta inmersión en la psique de su personaje, Bardem buscó desentrañar las raíces del trauma y la violencia que marcaron la vida de los Menéndez.

"A mi lo que me interesaba era entender la situación de un espíritu de una persona que está rota y que está rota desde un trauma, un trauma infantil y educacional porque era una época en donde se educaba a los hombres con un tipo de ideales y de formas de comportamientos erróneos que todavía hoy los vemos. Y cómo eso perjudicaba no solamente al matrimonio y a su trato con su mujer, sino al entorno familiar. Más allá de eso a mi lo que me interesaba y lo que me produce más dolor a la hora de interpretar era como decía, su trauma y su imposibilidad de afrontarlo porque no se le había educado para poder enseñar sus emociones y su dolor", dijo Bardem.

@elcineenlaser "Me interesaba era entender a una persona que está rota desde un trauma, a un hombre que no se le había educado para expresar las emociones o el dolor" Javier Bardem es uno de los protagonistas de Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez', la serie de @NetflixES #javierbardem #cineentikok monster #interview ♬ sonido original - ElCineEnLaSER - ElCineEnLaSER

El actor español ha subrayado la importancia de explorar el impacto del trauma infantil y cómo este puede perpetuarse a través de las generaciones. "La historia trata de eso, del dolor que sufre un niño. Si no se trata adecuadamente y a tiempo, afectará a sus generaciones futuras", explicó Bardem. Al adentrarse en la mente de Menéndez, la estrella española ha revelado un hombre profundamente marcado por su propia infancia, incapaz de expresar sus emociones y condenado a repetir patrones destructivos.

A pesar de reconocer las "cosas horribles" cometidas por su personaje, Bardem ha buscado humanizar a Menéndez, mostrando las complejidades de un hombre atrapado en una espiral de violencia. "Por supuesto que hizo cosas horribles, no hay dudas sobre eso. Ahora bien, lo que me resultaba más convincente de interpretarle era de dónde procedían sus acciones", afirmó el actor.

La interpretación que hace el famoso esposo de Penélope Cruz, ha generado un intenso debate público, especialmente tras las críticas de los hermanos Menéndez. Al respecto, el actor ha expresado su respeto por el derecho de los hermanos a expresar su opinión sobre la representación de su historia. Sin embargo, ha defendido la naturaleza ficcional de la serie, señalando que "en la ficción se dan distintas perspectivas del mismo asunto porque nada es inapelable".

La serie de Netflix 'Monstruos' y la interpretación de Javier Bardem han abierto un espacio para reflexionar sobre temas complejos como el abuso, la violencia familiar y las consecuencias del trauma. Al adentrarse en la mente de un personaje tan controvertido, Bardem ha desafiado al público a cuestionar sus propios prejuicios y a buscar un entendimiento mas profundo de las motivaciones humanas, incluso en los casos más oscuros.