La actriz mexicana Eva Daniela rompió el silencio tras su polémico compromiso matrimonial con el productor de telenovelas Juan Osorio, quien le lleva 38 años de edad.

La artista regresó al trabajo tras una escapada con su amor y muy emocionada, abordó directamente a la prensa en la entrada de Televisa.

"Sí me caso con el amor de mi vida. Estoy feliz, realizada. Estoy soñando todavía porque me acaba de dar el anillo", dijo Eva Daniela

La relación entre Osorio y Eva Daniela ha sido objeto de controversia desde sus inicios, principalmente por la notable diferencia de edad. El productor tiene 67 años, ella apenas cuenta con 29. A pesar de las críticas, ambos han defendido su amor.

También puedes leer: Cardi B aclara rumores sobre cirugías tras dar a luz a su tercer hijo

Eva Daniela también ha sido blanco de comentarios negativos por parte de Niurka Marcos, ex pareja de Osorio, quien insinuó que la joven podría estar interesada solo en el aspecto económico de la relación. Sin embargo, Eva ha optado por no responder a estas acusaciones y se ha centrado en fortalecer su vínculo con Juan.

La actriz contó que la pedida de mano por parte de Osorio fue una sorpresa para ella.

"Empecé a dar la noticia a mi familia, a su familia, a mis amigos, a los de él (...) Apenas me está cayendo el veinte", indicó."La verdad no lo esperaba, ese día, en ese momento. Sabía que este momento iba a llegar, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero yo desde el día uno que soy novia de Juan, supe que iba a casar con él".

Un amor primavera otoño

El compromiso fue confirmado por ambos a través de sus cuentas de Instagram, donde compartieron una fotografía mostrando sus manos entrelazadas con el anillo en primer plano. Eva expresó su felicidad con un emotivo mensaje: "Los tiempos de Dios son perfectos. Me caso con el amor de mi vida. ¡Siiii!!!!!! Mil veces Siiiiii! Eres mi mayor bendición, Juan Osorio". Esta declaración fue acompañada por una atmósfera romántica que incluía una fogata y la música del cantante Carlos Rivera.

La noticia fue recibida con entusiasmo por amigos y colegas del mundo del espectáculo, quienes enviaron sus felicitaciones a través de las redes sociales.