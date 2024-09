El streamer colombiano WestCOL se encuentra en el ojo del huracán tras la cancelación de su participación en Gamergy, uno de los eventos de videojuegos más importantes de El Salvador.

La decisión fue tomada por el Instituto Nacional de los Deportes del país centroamericano debido a comentarios misóginos realizados por el influencer en contra de las mujeres salvadoreñas.

Yamil Bukele, presidente del Instituto, expresó su descontento con las declaraciones de Westcol y afirmó que la institución no tolerará este tipo de comentarios. "Es lamentable la forma en la que WestCOL se expresó sobre las mujeres de El Salvador. En lo personal, no había escuchado antes sobre este tema", señaló Bukele.

Hicimos nuestra tarea al conversar al respecto con la empresa productora del Gamergy.



Según se ha conocido, WestCOL realizó comentarios despectivos hacia las mujeres salvadoreñas durante una visita anterior al país. Estas declaraciones, que fueron consideradas ofensivas por gran parte de la sociedad salvadoreña, llevaron a que las autoridades tomaran la decisión de vetar del evento.

"Le voy a decir dónde he visto menos mujeres lindas, yo la verdad nunca la había pasado tan mal con todo respeto, pero, parce, en El Salvador, yo fui con un amigo y nosotros hicimos una apuesta, el que viera una mujer linda primero, gana... Nos fuimos y nunca vimos nada", indicó en su momento.

La decisión del Instituto Nacional de los Deportes ha generado un amplio debate en las redes sociales. Mientras algunos aplauden la medida, argumentando que es importante combatir la misoginia y el machismo, otros critican la cancelación de WestCOL, considerando que limita su libertad de expresión.

Por su parte, el creador de contenido se pronunció a través de un live y aseguró no estar arrepentido de sus palabras: "Si ustedes me preguntan si me arrepiento, realmente no me arrepiento de haber dicho mi opinión, porque esa ni siquiera es una opinión papi, es un gusto... yo no sé qué quieren ellos que uno diga, es la realidad".

Otros escándalos de WestCol

En el pasado mes de junio, el nombre del influencer se posicionó en varios titulares, tras su ruptura con la también creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, luego de que una mujer asegurara que se había besado con él.

Ante las críticas que surgieron, WestCOL se pronunció en redes y dijo: "No me metan en chismes de viejas. No mencionen mi nombre, eso ya me tiene aburrido a mí, de verdad".

Luego de este episodio, en una entrevista el colombiano describió lo que para él podría ser una pareja ideal: "Tengo que conseguir una novia que trabaje en un call center, o algo así, o que trabaje en Homecenter, o en el Éxito de cajera. La puedo humillar y la puedo tratar mal y nunca me va a dejar porque yo le voy a mantener la mamá, entonces ella sabe que si me deja la mamá queda pobre".

El comentario, por supuesto, generó descontento.

Y, también vale recordar que, en 2022, justo cuando comenzaba a disfrutar de su fama, se enfrentó a la Corte de su país natal, pues en un video se atrevió a hacer comentarios transfóbicos.

El influencer incitó al odio contra la población homosexual dando a entender que mataría a su hijo si llevara una pareja del mismo género a su casa. "Que hagan sus maricadas, pero lejos de mí", dijo.

Para marzo de 2023, por órdenes de la Corte, tuvo que dirigir unas disculpas públicas y aseguró que había aprendido a empatizar con las personas LGBT+..

"Debe ser muy frustrante no poder expresarte (...) y que tras de eso llega un güevón y se tira un chiste y lo tira al fondo", señaló. No obstante, buscó justificarse con que para él y sus seguidores "hacer chistes negros y pesados es muy normal" y con que había crecido en un barrio en el cual no le inculcaron los valores que "otras personas tienen". "Soy una persona que se volvió famosa de la nada y no mide sus palabras (...). Soy un peladito, no me den tanta importancia", concluyó.