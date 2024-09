Lee en inglés aquí

El mes pasado, la cantante y actriz de 32 años Selena Gómez fue vista con lo que parecía ser un anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo. Esto desató rumores de que había llegado a una nueva etapa en su relación con Benny Blanco.

Los fans crearon toda una conmoción con la idea de que el productor musical de 36 años le había propuesto matrimonio.

Sin embargo, en una nueva entrevista con Vanity Fair publicada esta semana, Selena aclaró estos rumores y enfatizó la importancia de una conexión fuerte por encima de las expectativas sociales.

"Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas", dijo cuando le preguntaron sobre los rumores de compromiso con su novio. "Quiero que él siempre sea él mismo. Yo siempre quiero ser yo misma."

La declaración de la intérprete de 'Who Says' llega meses después de que Benny admitiera en una entrevista de mayo con Howard Stern que ya estaba pensando en establecerse con Gomez. Cuando Stern predijo campanas de boda en el futuro de la pareja, Benny respondió: "Tú y yo ambos".

La especulación aumentó cuando Gomez publicó una imagen en su Instagram Story el mes pasado. La selfie con su novio tenía un emoji de corazón sobre su dedo anular.

Sin embargo, muchos quedaron confundidos cuando Selena asistió al estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building en Los Ángeles el 22 de agosto sin un anillo de compromiso.

Aunque los planes de matrimonio de la pareja siguen siendo inciertos, Selena dejó claro lo importante que Blanco se ha vuelto en su vida.

"Nunca me han amado de esta manera. Él ha sido una luz. Una luz completa en mi vida", dijo a Vanity Fair. "Es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo."

La línea de tiempo de la relación entre Gomez y Blanco no es pública, pero Gomez confirmó su romance en diciembre de 2023. People informó que le gustaban las publicaciones de cuentas de fans sobre ella y Blanco, y comentó: "Él es absolutamente todo en mi corazón."