El legendario cantante español Julio Iglesias, de 81 años, ha salido al paso de los recientes rumores sobre su supuesto retiro de la música, emitiendo un contundente comunicado a través de sus redes sociales. En su mensaje, el artista no solo niega categóricamente estas especulaciones, sino que también aprovecha para abordar otras falsas noticias que han circulado sobre él en los últimos años.

Te puede interesar: Julio Iglesias celebra su cumpleaños con yate nuevo y una próxima serie en Netflix

"Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro", expresó Iglesias, evidenciando su sorpresa ante la propagación de esta información. El cantautor no dudó en señalar que esta no es la primera vez que se enfrenta a rumores infundados sobre su carrera y su salud. "En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos", añadió.

Iglesias dejó claro que, cuando llegue el momento de su retiro, será él mismo quien lo anuncie personalmente. "El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad", afirmó el artista. Esta declaración refleja no sólo su compromiso con la transparencia hacia sus seguidores, sino también su determinación de mantener el control sobre su carrera y su legado.

También puedes leer: Don Francisco agradece a Marcello Hernández y SNL por su homenaje a Sábado Gigante

Lejos de retirarse, Julio Iglesias reveló que se encuentra inmerso en nuevos proyectos profesionales. Específicamente, mencionó estar trabajando en una serie para la plataforma de streaming Netflix, la cual, según sus palabras, "seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida". Esta revelación sugiere que el cantante continúa activo y buscando nuevas formas de conectar con su audiencia.

El comunicado de Iglesias también incluyó una crítica hacia ciertos sectores del periodismo. El artista lamentó "el mal que puede hacer un mal periodista", refiriéndose a la publicación de información no verificada sobre su supuesto retiro.

Esta declaración subraya la importancia de la responsabilidad periodística, especialmente cuando se trata de noticias relacionadas con figuras públicas de su calibre.

Te puede interesar: Jennifer Lopez revela detalles impactantes sobre el abuso que sufrió en sus relaciones románticas

Más de cinco décadas de trayectoria artística

Julio Iglesias es uno de los artistas latinos más exitosos a nivel mundial. Su impacto en la música y su capacidad para mantenerse relevante a lo largo de los años son testimonio de su talento y dedicación. En 2011, durante una ceremonia en la que fue reconocido como el artista latino con más ventas en la historia, Iglesias declaró: "Seguiré cantando hasta que el público me diga basta".