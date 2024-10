¡Ay, Clarissa Molina! La talentosa dominicana ha descubierto una nueva faceta que podría mantenerla en Nueva York, la ciudad que la vio crecer y por lo tanto alejarla un poco de la pantalla chica, llevándola a enfocarse en otras áreas donde demostrará su innegable carisma y talento.

Para este nuevo proyecto que hoy mantiene emocionada a 'Clari', como la llaman afectuosamente sus compañeros en 'El Gordo y la Flaca' de Univision, no hay mejor lugar que 'La Gran Manzana', meca del teatro a nivel mundial.

Y es que si bien ya la hemos visto en la comedia dominicana 'Que León, compartiendo escena con el artista urbano Ozuna., han sido las tablas del teatro que poco a poco están capturando su corazón; la vimos en la obra 'Los Monólogos de la Vagina', y también en 'TOC TOC', una joya de historia que pudo protagonizar en Miami e incluso llevó como productora y estrella a Nueva York. ¡Broadway cada vez más cerca!

'TOC TOC' gira en torno a un grupo de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo que mientras esperan por un terapeuta que parece que nunca va a llegar, revelan mucho de sí mismos y logran que la audiencia, en cierto modo, sea partícipe y empatice, desde el humor, con cada una de sus historias.

Lili, el personaje interpretado por Clarissa Molina en TOC TOC, presenta un tic asociado a un posible Síndrome de Tourette, específicamente la ecolalia. Este fenómeno se refiere a la repetición involuntaria de palabras o frases, ya sean propias o dichas por otras personas.

Clarissa confiesa en exclusiva su sueño de Broadway

Mientras avanza en su carrera cinematográfica con la reciente película Perdiendo el Juicio y trabaja en un nuevo proyecto bajo la dirección de la talentosa Roselyn Sánchez, Clarissa Molina compartió una exclusiva que no podemos dejar pasar: su sueño es llegar a Broadway. "¡Por supuesto! Me encantaría algún día llegar a Broadway. Para mí, el teatro es una forma de arte increíblemente poderosa", confesó.

Además, expresó su emoción por haber debutado en Nueva York con TOC TOC, donde también se ha desempeñado como productora teatral. "Cada experiencia es una oportunidad para conectar con la audiencia y crecer como artista. Este viaje no solo enriquece mi carrera, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades en el mundo del teatro y más allá. Cada paso en este camino me motiva a seguir explorando y creando. Estoy ansiosa por ver a dónde me llevará este viaje con el favor de Dios".

Clarissa ha descubierto en la producción una nueva pasión que espera cultivar en el futuro. "Mi experiencia fue maravillosa porque me hizo darme cuenta de todos los detalles que hay que considerar para que el producto final quede como queremos, y me abre las puertas a crear y a producir más. ¡Apenas estoy comenzando, claro que sí!"

"La experiencia en el teatro es irrepetible. Esa interacción en vivo entre el actor y la audiencia a través de una historia no tiene comparación con nada. Es un universo en el que definitivamente pienso continuar transitando y así crecer cada vez más dentro de él", concluyó Clarissa.