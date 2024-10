Desesperado y frustrado, Samo, vocalista de la agrupación mexicana Camila, denunció haber sido víctima de la delincuencia, por segunda vez en poco más de un año. Esta vez, el atraco lo puso a mover cielo y tierra para conseguir un pasaporte de emergencia.

El suyo estaba en el bolso que fue hurtado cuando se dirigía al aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México, donde abordaría el viernes 4 de octubre un avión rumbo a la ciudad de Nueva York, donde tiene que participar en el Festival Amor, con sus compañeros de Camila.

Samo contó en sus redes sociales lo que pasó. Iba con su equipo hacia el aeropuerto cuando pararon en una farmacia. Las maletas y bolsos estaban en su coche, que fue asaltado. Dentro de las pertenencias que le fueron extraídas se incluían pasaportes, laptops, visas de trabajo, entre otros documentos de vital importancia para que pudiera concretar su presentación en Estados Unidos.

El artista también pidió a las autoridades mexicanas para que estuviesen más atentos y evitaran que este tipo de situaciones continúen pasando en la ciudad.

"Son la 01:30 de la mañana y me siento lleno de impotencia, nuevamente. (...) Teníamos un viaje a Nueva York, un compromiso con el Festival Amor, que de verdad estaba muy ilusionado de ir y cantar con ese público maravilloso… pero nos asaltaron de nuevo. En una farmacia San Pablo, en el estacionamiento de la farmacia. Sacaron la maleta con los documentos de viaje, que son pasaportes, visas de trabajo y visas de turistas (...) se volvieron a robar la laptop, discos duros, mis micrófonos", reveló Samo durante una serie de historias que posteriormente fueron resumidas en su feed de Instagram.

Samo pide severidad contra la delincuencia

En medio de la molestia por la situación que estaba viviendo, Samo también dijo que cree que este tipo de cosas siguen pasando porque los castigos que le aplican a los delincuentes no son suficiente.

"Creo que en este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen. Porque creo que se normaliza mucho este tipo de actos en este país y me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan y se les de la pena que merecen por tomar cosas que realmente no les pertenecen", añadió.

Para completar, cuando fueron a una fiscalía cercana para hacer la denuncia, no había nadie que les atendiera.

Buenas noticias para Camila

En un contenido posterior ya de la madrugada de este sábado Samo señaló que "cree que lo van a lograr", en referencia al momento amargo que vivieron y que sí va a ser posible su presentación en el Festival Amor, en Nueva York.

El sentimiento de Samo por la pérdida de sus pertenencias ya lo había vivido en julio de 2023 cuando también fue víctima de robo en Ciudad de México, aunque en aquella ocasión sí forzaron su vehículo y partieron uno de los vidrios traseros.

En aquél momento también se encontraba trabajando con su equipo musical y al regresar a su carro se dio cuenta que uno de los vidrios de atrás estaba partido, lo que ocasionó que también perdiera bienes de trabajo y laptops que hicieron que se quejara de la delincuencia en Ciudad de México.

"Es impresionante como la seguridad se necesita reforzar", dijo en aquel momento.