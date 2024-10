Aaron Taylor-Johnson, el actor de películas como 'Kick-Ass' y 'Avengers: Age of Ultron', está en boca de muchos, y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico, o porque por fin haya sido elegido como el próximo James Bond. No, esta vez, el motivo son un par de fotos que compartió en sus historias de Instagram para celebrar el cumpleaños número 18 de Jessie, su hijastra.

Este martes 8 de octubre, el actor de 34 años publicó dos imágenes que rápidamente se volvieron virales. En la primera, se puede ver una foto del pasado en la que Aaron, mucho más joven, abraza a una pequeña Jessie, acompañada del tierno mensaje: "Feliz cumpleaños, nenital 💕". La segunda imagen los muestra a ambos en una foto reciente, en un campo al aire libre, con Jessie abrazando a su padrastro y sonriendo. El actor escribió: "18 ahora... sigue siendo mi nenita 💕".

Lo que ha generado mayor revuelo en redes no solo es el gesto de cariño del actor hacia su hijastra, sino la conversación que resurge cada cierto tiempo sobre la diferencia de edad entre Aaron y su esposa, la directora de cine Sam Taylor-Johnson ('50 sombras de Grey', 'Black to Black'). Sam tiene 57 años, lo que implica una diferencia de 23 años entre ambos, algo que desde el inicio de su relación ha llamado la atención del público y los medios.

Aaron y Sam se conocieron cuando él tenía 18 años y ella 42, mientras trabajaban juntos en la película Nowhere Boy en 2009. A pesar de las críticas, han mantenido una relación sólida por más de 14 años, y llevan casados 12 años. Juntos tienen dos hijas, Wylda, de 13 años, y Romy, de 12. Aaron también es padrastro de las dos hijas de Sam de una relación anterior: Jessie, quien acaba de cumplir 18, y Angelica, de 26.

Este año, Sam habló en una entrevista exclusiva con The Guardian sobre la constante atención mediática que recibe su relación debido a la diferencia de edad, pero destacó que sus hijas no parecen tener problemas con el tema.

La revista People también recordó que a pesar de los comentarios, la pareja ha seguido adelante, demostrando que su relación no se define por los números, y que en una entrevista con Esquire, Aaron reveló que desde niño siempre había querido tener una familia numerosa y ser un padre joven. "Sabía que iba a tener muchos hijos", aseguró.

Este último gesto de Aaron hacia Jessie no solo fue una muestra de cariño familiar, sino que también dejó ver la cercanía y el afecto que mantiene con sus hijastras. Sin embargo, como es costumbre, las redes no tardaron en poner el foco en su relación con Sam, reavivando debates sobre la diferencia de edad en las parejas y los estigmas que a menudo enfrentan.