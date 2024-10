Después de encabezar algunas de las sagas más taquilleras de la historia del cine, como 'Avengers', 'Avatar' y 'Star Trek', la artista latina Zoe Saldaña, no solo es una de las más famosas del mundo, sino que ha demostrado su talento.

Claro, si el director de la película que ha cautivado tu musa no te conoce, nada de eso cuenta. El director en cuestión es el francés Jacques Audiard, y la película es la ahora aclamada 'Emilia Pérez', para la que esta estrella dominicana tuvo que audicionar.

"Él (Audiard) no me ofreció el papel, tuve que hacer una audición" contó la artista en un conversatorio durante el 47º Festival de Cine de Mill Valley, en San Rafael, California. Y no fue una audición tradicional, fue por Zoom.

No solo fue ella. "Selena (Gomez) también tuvo que audicionar para su personaje", reveló en declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Un director peculiar

Cuando le preguntaron si audiard sabía quién era, Zoe respondió con humor: "Él sabe y no sabe. Si vas a su apartamento, tiene una sola silla y como tres mil libros, así que si no estás en uno de esos libros, probablemente no sepa quién eres".

Y qué bueno que las eligió. Porque gracias a sus actuaciones en 'Emilia Pérez', tanto Zoe como Selena, quien le da vida el personaje principal de 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, han generado una alta expectativa para los Premios Oscar. La película irá como competencia oficial por Francia en la categoría de Mejor Largometraje Internacional.

Durante el panel, la actriz latina también expresó su enorme gratitud por haber podido trabajar junto a todas sus coprotagonistas: "Me siento tan agradecida de tener a mujeres a mi alrededor que me elevan en todos los sentidos. Tenemos una conexión especial y nos apoyamos mutuamente, lo cual suele ser raro, pero maravilloso".

Cuando audicionó, la película, que después de ser estrenada en cines selectos llegará a Netfixl, le fue presentada a la actriz como una "ópera", lo que la dejó un poco pensativa, pero intrigada por la propuesta.

Aunque no era necesario que las actrices supieran cantar o bailar a la perfección, Jacques Audiard estaba buscando a alguien que pudiera capturar la esencia de los personajes. "Lo que sorprendió a Jacques cuando me eligió fue que yo fui bailarina al principio de mi carrera, y aunque solo afino unas notas en la ducha, me puso a prueba", contó Saldaña con una sonrisa.

Zoe Saldaña en 'Emilia Pérez'

En 'Emilia Pérez', Zoe, quien es estadounidense de origen puertoriqueño y dominicano, interpreta a una abogada que trabaja para un poderoso narcotraficante mexicano, que acepta una oferta que no podía rechazar: ayudar al capo en su transición para convertirse en mujer. Este desafío no solo pone a prueba sus habilidades legales, sino también su sentido de la moralidad.

"Mi personaje tiene una fascinación y temor hacia Emilia", explicó Zoe, describiendo la compleja relación entre ambas figuras femeninas.

Zoe también aprovechó para compartir su experiencia sobre el reto de memorizar sus discursos, ya que padece de dislexia y TDAH (trastorno por déficit de atención). "Nos dijeron anoche que teníamos que decir algo para la introducción de la película, y como soy disléxica, me toma tiempo memorizar incluso una pequeña parte", confesó. A pesar de las dificultades, Saldaña subió al escenario y leyó una nota en la que destacó el poder de las mujeres, el amor y la esperanza que transmite la película.

Emilia Pérez, la película francesa, hablada (cantada) en español, se estrenó en el 77º Festival de Cannes en mayo y ganó el Premio del Jurado, además del galardón Colectivo a Mejor Actriz para el elenco femenino. La cinta llegará a Netflix el 13 de noviembre.