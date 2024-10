El artista latino Bruno Mars celebra sus 39 años este 8 de octubre dejando claro que está soltero ¿y a la orden? Aparentemente.

Quizá sí, pues Bruno confirmó en Brasil que su relación de 12 años con la modelo Jessica Caban llegó a su fin. Aunque ya se veía venir, sus declaraciones sorprendieron a los fans de la pareja, que por años los vieron luchar por su amor.

Lo más interesante es el término que usó para anunciar su nuevo estatus emocional. Durante un show en la cuidad de Sao Paulo, el cantautor de padre puertorriqueño dijo que además de estar soltero se siente 'facinho', que se traduce como fácilito, y se usa como slang para alguien fácil de conquistar...pues a la orden...

Y como para demostrarlo, pasó la noche celebrando su cumpleaños en un concurrido bar en la ciudad.

La historia de amor de Bruno Mars y Jessica Caban

La relación entre Bruno y la modelo latina comenzó en 2011 y se mantuvo relativamente privada a lo largo de los años, aunque los rumores sobre una crisis en su relación comenzaron a circular hace un tiempo.

Fuentes cercanas a la pareja informaron que habían estado viviendo vidas separadas y que pasaron las festividades de fin de año cada uno por su cuenta. Esto llevó a especulaciones sobre el futuro de su romance. Se decía que la pareja había dejado de pasar tiempo juntos.

Desde sus inicios, el romance fue intenso. Se conocieron cuando el cantante vio a Jessica en un restaurante en Nueva York y decidió acercarse a ella. A lo largo de los años, mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando compartir demasiados detalles en redes sociales. Sin embargo, Bruno ha mencionado en entrevistas anteriores que considera a Caban como su mejor amiga y un gran apoyo en su vida.

¿Qué canciones de Bruno Mars están dedicadas a Jessica Caban

Varias de las canciones del artista, incluyendo grandes éxitos, han sido para su ahora ex. Entre las más destacadas se encuentran 'When I Was Your Man' y 'Versace on the Floor'.

La primera, lanzada en 2012, es una balada emotiva que habla sobre el arrepentimiento y la añoranza de una relación pasada, lo que muchos interpretan como un tributo a su amor por Jessica, especialmente en momentos en que tuvieron que estar separados por motivos de trabajo.

Otra canción que se dice inspirada en su relación es 'Versace on the Floor', un tema sensual que destaca la intimidad y el romance. Esta canción, incluida en su álbum '24K Magic', evoca una atmósfera de cercanía y pasión, características que han sido parte integral de la relación entre Bruno y Jessica.

Además de estas canciones, la influencia de Jessica Caban en la vida de Bruno Mars va más allá de las letras. Ella ha sido un pilar de apoyo constante en su carrera musical, contribuyendo a su éxito y estabilidad personal. A pesar de las críticas y los rumores que han rodeado su relación, la pareja ha mantenido una sólida unión durante más de una década, lo que se refleja en las emociones sinceras que Bruno expresa a través de su música.